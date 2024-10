L’app di messaggistica più utilizzata al mondo sta per ricevere un altro aggiornamento importante: è infatti in arrivo un corposo rinnovamento di una delle più recenti funzionalità introdotte. Con la nuova versione beta 2.24.22.13 di Whatsapp sarà infatti possibile avere una gestione migliorata e a 360° degli sticker in quanto si potranno creare, condividere ed eliminare interi pacchetti. Vediamo i dettagli!

Le principali novità: niente più app terze

Come è possibile vedere dall’immagine, avremo a disposizione 4 scorciatoie a 4 funzione differenti:

“Aggiungi ai preferiti” “Aggiungi al pacchetto sticker” “Modifica sticker” “Crea il tuo sticker”

Tra le nuove funzioni di questa nuova versione di Whatsapp Beta, c’è infatti quella di poter creare sticker direttamente dall’app senza bisogno di dover ricorrere ad app terze e dovere esportare manualmente il pacchetto adesivi. Con questa nuova funzione, gli utenti avranno più duttilità nella personalizzazione delle loro collezioni di adesivi aggiungendone di personalizzati e una maggiore organizzazione della sezione in quanto non sarà più necessario dovere ingombrare la sezione “preferiti” degli sticker potendo avere a disposizione una personale classificazione in pacchetti per un accesso più immediato. Sarà infatti possibile selezionarne più di uno contemporaneamente per poterli eliminare, poterli mettere fra i preferiti e soprattutto poterli condividere come interi pacchetti direttamente con gli amici grazie alle altre due voci “Condividi” e “Rimuovi”.

Quando sarà disponibile per gli utenti?

Ad ora questa funzione è in fase di sviluppo, quindi non è pronta per i beta tester, ma seguite il sito per rimanere costantemente aggiornati!