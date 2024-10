La sicurezza è un aspetto sempre più importante per il settore mobile e spetta anche agli utenti tenere dei comportamenti che possano evitare loro di correre dei rischi con lo smartphone.

E così dalla National Security Agency (NSA) è arrivato un assist per coloro che desiderano un aiuto per avere delle condotte adeguate con il telefono: ci riferiamo ad un documento che contiene delle pratiche da seguire per evitare brutte sorprese.

Ecco come usare lo smartphone con sicurezza

Gli smartphone sono sempre più ricchi di funzionalità e questo costante aumento di tecnologia li rende anche più insidiosi, soprattutto per gli utenti meno esperti, che con una certa facilità potrebbero lasciare una “porta aperta” per il malintenzionato di tutto.

Dal WiFi al Bluetooth, dalle applicazioni agli aggiornamenti software, la guida pubblicata dalla National Security Agency si sofferma sui principali aspetti a cui gli utenti dovrebbero fare attenzione, fornendo validi suggerimenti su come evitare di incorrere in problemi più o meno gravi e di mettere a serio rischio la sicurezza dei loro dati.

Alcuni di questi suggerimenti non sono altro che approcci di buon senso, come ad esempio l’uso di password e PIN complessi oppure la scelta di puntare su un sistema di sicurezza biometrico (come le impronte digitali).

Ed ancora, la guida in questione, che prende in considerazione sia i dispositivi Android che quelli iOS, invita gli utenti ad usare accessori originali, ad evitare operazioni software non autorizzate o comunque pericolose (come ottenere i permessi di root) e di spegnere e riaccendere lo smartphone almeno una volta a settimana.

Proprio tale ultima azione potrebbe rivelarsi utile per evitare di correre il rischio di essere vittima dei temibili exploit zero-click.

Ecco la tabella che riassume le pratiche da seguire e i rischi che possono evitare:

Potete trovare il documento integrale della National Security Agency seguendo questo link.