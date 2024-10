Xiaomi sta ultimando i preparativi per il lancio della nuova serie flagship Xiaomi 15, ma questo non è esattamente un mistero né una notizia fresca di giornata, la novità appresa oggi — ancora sotto forma di leak, dunque non ufficiale — è che il lancio internazionale dei nuovi modelli di punta della casa cinese potrebbe arrivare in anticipo rispetto alle previsioni iniziali.

Le indiscrezioni sui nuovi modelli Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro e Xiaomi 15 Ultra si susseguono ormai da mesi: se il secondo dovrebbe rimanere un’esclusiva del mercato cinese, di recente si è parlato nuovamente delle specifiche del primo, ma anche del comparto fotografico del modello Ultra.

Per quanto riguarda il lancio, il produttore dovrebbe seguire un copione simile agli anni scorsi: salvo colpi di scena, Xiaomi 15 sarà presentato prima in Cina e solo in un secondo momento verrà commercializzato a livello globale. Tuttavia quest’anno potrebbe esserci una novità: il lancio internazionale potrebbe essere anticipato. Infatti, come è stato fatto notare da @erenylmaz075, Xiaomi ha recentemente inserito degli aggiornamenti nel database GSMA e, pur senza conferme ufficiali, ciò potrebbe essere indicativo di un lancio imminente. È interessante notare come adesso Xiaomi 15 — in precedenza elencato con il model number 24129PN74G — appaia nel database GSMA proprio col nome con cui verrà commercializzato.

Naturalmente, queste sono pure e semplici speculazioni, mentre resta molto alta la possibilità che il lancio globale di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra avvenga sotto i riflettori del Mobile World Congress 2025, che rimarranno accesi dal 3 al 6 marzo 2025. Ciò detto, considerata la competizione sempre più feroce nella fascia premium del mercato e tenuto conto del fatto che Apple ha da poco lanciato gli iPhone 16 e che Samsung dovrebbe calare i propri assi — i.e. la serie Galaxy S25 — già a gennaio, non è assurdo pensare che Xiaomi possa affrettarsi per non doversi trovare a rincorrere.