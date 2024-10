Dopo avervi parlato ieri di KingKong Power 3, torniamo a occuparci di CUBOT, brand cinese specializzato in rugged phone ma non solo. Sta per arrivare sui mercati internazionali infatti un nuovo smartphone, ancora una volta caratterizzato da una estrema resistenza, dotato di doppio schermo e alcune funzioni che lo rendono particolarmente appetibile.

E per celebrare il lancio il brand ha preparato una promozione speciale, che andrà avanti dal 21 ottobre, giorno di lancio, fino al 27 ottobre. Prima di scoprire il prezzo però diamo un’occhiata alle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone.

Scheda tecnica di KingKong Star 2

Uno dei punti di forza di KingKong Star 2 è indubbiamente il doppio schermo. Quello anteriore ha una diagonale di 6,72 pollici, con risoluzione FullHD+ ma soprattutto una frequenza di refresh di 144 Hz, che assicura un’ottima esperienza d’uso per quanto riguarda il gaming ma anche la gestione del multitasking e la visione di video.

Lo schermo posteriore permette di visualizzare l’orologio, le notifiche e offre molte altre funzioni, senza dover accendere lo schermo principale. Con una batteria da 5.100 mAh è facile raggiungere la sera anche nelle giornate più impegnative senza dover effettuare una ricarica. A tal proposito segnaliamo il supporto alla carica rapida a 33 watt, per ridurre i tempi morti.

Il design tradisce una resistenza elevata, come dimostrano le certificazioni IP68 e IP69K, oltre alla MIL-STD-810H che garantisce un perfetto funzionamento del dispositivo anche in condizioni climatiche proibitive. Ovviamente resiste all’acqua e alla polvere, oltre a cadute e impatti. Tutto questo però con uno spessore di appena 7,2 millimetri, un dato anomalo per un dispositivo di questo tipo, a testimonianza dell’impegno profuso dal team di ingegneri di CUBOT.

Il chipset MediaTek Dimensity 8200 è poi affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire fino a 24 GB con la RAM estesa) e 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico infine può contare su un sensore principale da 100 megapixel, a cui fa il paio, nella parte frontale,

Dopo avervi parlato ieri di KingKong Power 3, torniamo a occuparci di CUBOT, brand cinese specializzato in rugged phone ma non solo. Sta per arrivare sui mercati internazionali infatti un nuovo smartphone, ancora una volta caratterizzato da una estrema resistenza, dotato di doppio schermo e alcune funzioni che lo rendono particolarmente appetibile.

E per celebrare il lancio il brand ha preparato una promozione speciale, che andrà avanti dal 21 ottobre, giorno di lancio, fino al 27 ottobre. Prima di scoprire il prezzo però diamo un’occhiata alle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone.

Scheda tecnica di KingKong Star 2

Uno dei punti di forza di KingKong Star 2 è indubbiamente il doppio schermo. Quello anteriore ha una diagonale di 6,72 pollici, con risoluzione FullHD+ ma soprattutto una frequenza di refresh di 144 Hz, che assicura un’ottima esperienza d’uso per quanto riguarda il gaming ma anche la gestione del multitasking e la visione di video.

Lo schermo posteriore permette di visualizzare l’orologio, le notifiche e offre molte altre funzioni, senza dover accendere lo schermo principale. Con una batteria da 5.100 mAh è facile raggiungere la sera anche nelle giornate più impegnative senza dover effettuare una ricarica. A tal proposito segnaliamo il supporto alla carica rapida a 33 watt, per ridurre i tempi morti.

Il design tradisce una resistenza elevata, come dimostrano le certificazioni IP68 e IP69K, oltre alla MIL-STD-810H che garantisce un perfetto funzionamento del dispositivo anche in condizioni climatiche proibitive. Ovviamente resiste all’acqua e alla polvere, oltre a cadute e impatti. Tutto questo però con uno spessore di appena 7,2 millimetri, un dato anomalo per un dispositivo di questo tipo, a testimonianza dell’impegno profuso dal team di ingegneri di CUBOT.

Il chipset MediaTek Dimensity 8200 è poi affiancato da 12 GB di RAM (che possono salire fino a 24 GB con la RAM estesa) e 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico infine può contare su un sensore principale da 100 megapixel, a cui fa il paio, nella parte frontale,un sensore per i selfie da 32 megapixel, con notch per alloggiarlo nello schermo.

La promo di lancio

A partire dal 21 ottobre, e fino al 27 ottobre, potete portarvi a casa CUBOT KingKong Star 2 a 199,89 dollari utilizzando il codice KKSTAR2, valido solo per i primi 200 acquirenti. In seguito il prezzo tornerà a 209,98 dollari fino al 27 ottobre.

Informazione Pubblicitaria

un sensore per i selfie da 32 megapixel, con notch per alloggiarlo nello schermo.

La promo di lancio

A partire dal 21 ottobre, e fino al 27 ottobre, potete portarvi a casa CUBOT KingKong Star 2 a 199,89 dollari utilizzando il codice KKSTAR2, valido solo per i primi 200 acquirenti. In seguito il prezzo tornerà a 209,98 dollari fino al 27 ottobre.

Informazione Pubblicitaria