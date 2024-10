Mancano ancora pochi giorni alla commercializzazione di CUBOT KingKong Power 3, che prenderà il via il 21 ottobre, e il produttore cinese ha finalmente annunciato la promozione di lancio, che permetterà di portarsi a casa il nuovo rugged phone a un prezzo imbattibile. E per i primi 200 acquirenti ci saranno altrettanti coupon per risparmiare 10 dollari e far scendere ulteriormente il prezzo.

Prima di scoprire i prezzi e il coupon da utilizzare, però, facciamo un riassunto delle caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo CUBOT, che unisce un design rugged a una autonomia particolarmente elevata.

Le caratteristiche di KingKong Power 3

Basta smartphone con altoparlanti di scarsa qualità, che non permettono di ascoltare musica o video con un suono sufficientemente elevato. CUBOT KingKong Power 3 può infatti contare su uno speaker da ben 123 dB, ideale dunque per un utilizzo all’aperto, o per farlo diventare l’anima delle vostre feste, in campeggio così come in spiaggia.

Il tutto senza temere di rimanere a secco, vista la presenza di una enorme batteria da ben 10.200 mAh, supportata dalla ricarica a 33 watt e con la funzione di reverse charging che all’occorrenza può trasformare lo smartphone in un power bank. Con una simile batteria non avrete problemi di ricariche nel corso della giornata, visto che potrete coprire senza particolari problemi due giorni di uso molto intenso o anche 4 giorni con un uso più attento.

Di buon livello anche il comparto fotografico, con un sensore principale da ben 100 megapixel in grado di catturare foto di assoluta qualità con qualsiasi condizione di luce. A questo si aggiunge un sensore frontale da 32 megapixel per selfie imperdibili e per garantire una elevata qualità anche nelle videochiamate.

Il chipset MediaTek Helio G99, con CPU octa core, permette di avere prestazioni sempre soddisfacenti, anche in multitasking grazie ai 6 o 12 GB di RAM che possono salire rispettivamente a 16 o 24 GB con la memoria estesa. Tutto questo ovviamente è corredato da una struttura solida, confermata dalle certificazioni IP68/IP69K, che rendono il dispositivo particolarmente resistente a polvere, acqua, cadute e maltrattamenti in genere.

Il tocco finale è rappresentato dalla Atmosphere Light, un sistema luminoso nella cover posteriore che può pulsare a ritmo di musica rendendo ancora più uniche le feste o le notti in campeggio.

Offerta e disponibilità

CUBOT KingKong Power 3 è disponibile in due varianti e per entrambi è possibile applicare il codice KKPOWER3 per ottenere uno sconto di 10 dollari

CUBOT KingKong3 6-256 GB su AliExpress a 149 dollari (139,89 dollari con il codice sconto)

CUBOT KingKong3 12-256 GB su AliExpress a 189 dollari (179,89 dollari con il codice sconto)

