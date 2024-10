Meta ha licenziato per la prima volta 11.000 dipendenti nel 2022 a seguito di un eccessivo ottimismo sulla crescita dell’azienda in seguito alla pandemia di Covid e nel 2023 ha annunciato tagli di altre 10.000 persone come parte di quello cha il CEO Mark Zuckerberg ha definito “anno dell’efficienza”.

All’inizio di quest’anno la società ha operato una piccola serie di tagli di posti di lavoro nella divisione Reality Labs e ora sembra che abbia iniziato a licenziare altri dipendenti in vari dipartimenti, tra cui WhatsApp, Instagram.

Meta licenzia dipendenti delle divisioni social

Alcuni dipendenti di Meta hanno iniziato a postare di essere stati licenziati. Tra loro c’è Jane Manchun Wong che ha guadagnato notorietà per aver segnalato funzionalità non annunciate in arrivo sulle app prima di unirsi al team Threads nel 2023.

In una dichiarazione a The Verge, il portavoce aziendale Dave Arnold ha affermato che “Oggi, alcuni team di Meta stanno apportando modifiche per garantire che le risorse siano allineate con i loro obiettivi strategici a lungo termine e la strategia di localizzazione”.

“Ciò include lo spostamento di alcuni team in sedi diverse e lo spostamento di alcuni dipendenti in ruoli diversi. In situazioni come questa, quando un ruolo viene eliminato, lavoriamo duramente per trovare altre opportunità per i dipendenti interessati”, ha aggiunto il portavoce.

Piuttosto che un licenziamento di massa a livello aziendale, questi tagli più piccoli sembrano coincidere con riorganizzazioni di team specifici.