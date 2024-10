HONOR ha appena presentato i nuovi smartphone HONOR X60 e X60 Pro e il tablet HONOR Pad GT Pro. Ecco le specifiche, la disponibilità e i prezzi di questi nuovi prodotti.

HONOR X60 e X60 Pro

HONOR X6 offre uno schermo LCD piatto da 6,8″ a 120 Hz, mentre HONOR X60 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,78″ 1.5 K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e 3000 nit di luminosità.

HONOR X60 Pro è alimentato dal SoC Snapdragon 6 Gen 1, mentre l’X60 è animato da un chipset MediaTek Dimensity 7025-Ultra, inoltre HONOR X60 Pro è disponibile anche in un’edizione con supporto SMS satellitare Beidou bidirezionale.

I nuovi smartphone includono una fotocamera posteriore da 108 MP e una anteriore da 8 MP, tuttavia HONOR X60 è alimentato da una batteria da 5.800 mAh con ricarica super rapida da 35 W, mentre HONOR X60 Pro adotta una batteria da 6.600 mAh con ricarica rapida da 66 W.

I nuovi smartphone hanno ottenuto la certificazione SGS Gold Label a cinque stelle per l’affidabilità generale.

Specifiche di HONOR X60 Pro

Display AMOLED curvo da 6,78 pollici (2700 x 1224 pixel) 1,5K 120Hz, oscuramento PWM ad alta frequenza 3840Hz, oscuramento a livello hardware, gamma di colori DCI-P3 al 100%, 10 bit 10,7 miliardi di colori HDR 10, luminosità di picco 3000nit,

Octa Core (4x A78 a 2,2 GHz + 4x A55 a 1,8 GHz CPU Kryo) Snapdragon 6 Gen 1 4nm Mobile Platform con GPU Adreno 710

8 GB / 12 GB di RAM con 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione

MagicOS 8.0 (basato su Android 14)

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera da 108 MP con sensore Samsung HM6, apertura f/1.75, flash LED

Fotocamera frontale da 8M con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali nel display

Dimensioni: 162,8× 75,5×7,98mm; Peso: 188g

Audio USB di tipo C, altoparlanti stereo

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

Batteria da 6600 mAh con ricarica rapida da 66 W

Specifiche di HONOR X60

Schermo LCD FHD+ da 6,8 pollici (2412×1080 pixel) 120Hz, DC Dimming, luminosità massima di 850 nit

Processore Octa Core (2 x 2,5 GHz Cortex-A78 + 6 x 2 GHz Cortex-A55 CPU) MediaTek Dimensity 7025 Ultra 6nm con GPU IMG BXM-8-256

8 GB / 12 GB di RAM con 128 GB / 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione

MagicOS 8.0 (basato su Android 14)

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera da 108 MP con sensore Samsung HM6, apertura f/1.75, flash LED

Fotocamera frontale da 8M con apertura f/2.0

Sensore di impronte digitali montato lateralmente

Dimensioni: 162,8× 75,8×7,88mm; Peso: 189g

Audio USB di tipo C

5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

Batteria da 5800 mAh con ricarica rapida da 35 W

Disponibilità e prezzi di HONOR X60 e X60 Pro

HONOR X60 e X60 Pro debuttano in preordine in Cina ai prezzi indicati a seguire con disponibilità a partire dal 25 ottobre.

HONOR X60 8GB+128GB – 1.199 yuan (circa 155 euro)

HONOR X60 8GB+256GB – 1.399 yuan (circa 180 euro)

HONOR X60 12GB+256GB – 1.599 yuan (circa 206 euro)

HONOR X60 12GB+512GB – 1.799 yuan (circa 232 euro)

HONOR X60 Pro 8GB+128GB – 1.499 yuan (circa 193 euro)

HONOR X60 Pro 8GB+256GB – 1.699 yuan (circa 219 euro)

HONOR X60 Pro 12 GB+256 GB – 1.999 yuan (circa 258 euro)

HONOR X60 Pro 12GB+512GB Beidou satellite SMS edition – 2.299 yuan (circa 297 euro)

HONOR Pad GT Pro

HONOR Pad GT Pro è dotato di un ampio schermo OLED 3K da 12,3″ con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, rapporto schermo-corpo del 92% e dimming PWM UHF a 4.320 Hz.

Il nuovo tablet è animato dal SoC Snapdragon 8s Gen 3, vanta un sistema di raffreddamento tridimensionale da 40000+mm² e arriva fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio per l’archiviazione locale, inoltre offre un sistema a 8 altoparlanti con supporto per l’audio spaziale.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 10.050 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W ed esegue MagicOS 8.0 basata su Android 14 con funzionalità di intelligenza artificiale.

Specifiche di HONOR Pad GT Pro

Schermo OLED 3K IMAX Enhanced da 12,3 pollici (3000 x 1920 pixel), frequenza di aggiornamento di 144 Hz, HDR10, luminosità massima fino a 1600 nit, rapporto schermo/corpo del 92%, oscuramento PWM UHF 4320 Hz, ampia gamma di colori DCI-P3 e display da 1,07 miliardi di colori

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8s Gen 3 4nm con GPU Adreno 735

8 GB/12 GB/16 GB di RAM, 128 GB/256 GB/512 GB di spazio di archiviazione

MagicOS 8.0 (basato su Android 14)

Fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.0 (messa a fuoco automatica)

Fotocamera frontale da 9 MP con apertura f/2.2 (messa a fuoco fissa)

8 altoparlanti; audio spaziale 3D

Dimensioni: 274,5x 180,5 x 5,8 mm; Peso: 555 g

Doppia banda Wi-Fi 6 802.11 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, USB Tipo-C

Batteria da 10050 mAh con supporto HONOR SuperCharge da 66 W

Disponibilità e prezzi di HONOR Pad GT Pro

HONOR Pad GT Pro debutta in Cina nei colori Moon shadow White, GT Blue e Star Black al prezzo di 2.499 yuan (circa 323 euro) per il modello da 8 GB+128 GB, 2.699 yuan (circa 349 euro) per la versione da 8 GB+256 GB e 2.999 yuan (circa 387 euro) per la versione da 12 GB+256 GB, mentre la versione da 16 GB+512 GB costa 3.399 yuan (circa 439 euro).