Amazon ha lanciato una nuova promozione, valida fino al 31 dicembre 2024, dedicata ai clienti che preferiscono ritirare i propri acquisti presso un locker o un punto di ritiro. L’offerta in questione consente di risparmiare 10 euro su ordini con un importo minimo di 25 euro effettuati tramite il sito o l’app, a patto che la consegna venga effettuata presso uno dei tanti punti di ritiro disponibili sulla piattaforma.

Per poter accedere allo sconto, i clienti idonei dovranno semplicemente selezionare la consegna presso un locker o un qualsiasi altro punto di ritiro al momento dell’acquisto. Una volta applicata la promozione, il buono sconto verrà automaticamente aggiunto al profilo dell’utente e sarà visibile durante il checkout.

L’offerta è valida solo per i prodotti venduti e spediti da Amazon, con l’esclusione di articoli venduti tramite Warehouse Deals, libri, dispositivi Amazon e alcuni altri prodotti specifici, come quelli per l’infanzia e le sigarette elettroniche. Il buono non è trasferibile, non cumulabile con altre promozioni e può essere utilizzato una sola volta per account.

Inoltre, la consegna è del tutto gratuita per chi sceglie il ritiro presso uno di questi punti, offrendo così una soluzione comoda e conveniente per chi desidera risparmiare sui propri acquisti. In caso di cancellazione dell’ordine o restituzione degli articoli, Amazon si riserva il diritto di trattenere l’importo corrispondente al valore dello sconto applicato. L’offerta è limitata e quindi soggetta a disponibilità, con un massimo di 20.000 codici sconto utilizzabili entro la fine del periodo promozionale.

Verifica l’idoneità e ottieni subito il buono sconto Amazon da 10 euro