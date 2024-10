Il team di WhatsApp sta esplorando una funzionalità per limitare il numero di elenchi che gli utenti possono creare all’interno dell’app.

In precedenza gli utenti erano teoricamente in grado di generare un numero illimitato di elenchi per organizzare i propri contatti e le chat di gruppo, ma con il recente aggiornamento di WhatsApp beta gli sviluppatori stanno limitando il numero di elenchi a 20.

È importante notare che questo limite potrebbe cambiare prima del rilascio ufficiale della funzionalità, poiché WhatsApp continua a sperimentare per determinare l’implementazione più adatta.

WhatsApp beta consente di creare al massimo 20 elenchi

Limitare il numero a 20 elenchi probabilmente crea un equilibrio tra fornire sufficiente flessibilità agli utenti per organizzare meglio le loro chat e prevenire un sovraccarico di elenchi che potrebbe diventare difficile da gestire.

Ogni volta che viene creato un elenco, un filtro corrispondente appare nella scheda delle chat, consentendo agli utenti di visualizzare rapidamente le conversazioni associate a tale elenco, tuttavia avere troppi filtri sarebbe controproducente.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.21.37 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.