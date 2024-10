A volte capita che un utente iOS decida di fare un salto di qualità e passare ad Android, la curiosità di testare con mano quanto offerto dal sistema operativo concorrente può infatti spingere a cambiare piattaforma; entrambe le realtà offrono applicazioni in grado di facilitare questo passaggio, per chi vuole passare dalla mela al robottino Google ha sviluppato Switch to Android (Passa ad Android per noi), un’app appositamente pensata per aiutare gli utenti iOS a migrare i propri dati dal vecchio iPhone al nuovo smartphone Android.

Alcuni di voi potrebbero ricordare come a inizio settembre avessimo visto come la società stesse lavorando ad un cambio nome per l’app in questione, Google potrebbe presto rinominare “Switch to Android” in “Android Switch” ma, stando a quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, il colosso starebbe lavorando anche ad un nuovo logo per l’app.

L’app Passa ad Android potrà vantare un nuovo logo

L’app Passa ad Android funziona in accoppiata con un’app chiamata Data Transfer Tool, essa si occupa di assistere l’utente durante la configurazione del nuovo smartphone aiutandolo a ripristinare i dati presenti sul vecchio telefono, se il dispositivo da dismettere è un iPhone l’utente dovrà provvedere al download di Switch to Android dall’Apple Store, l’app sviluppata da Google gestisce il backup dei dati e le attività di trasferimento sul lato iOS dell’ecosistema, mentre Data Transfer Tool gestisce il ripristino dei dati migrati sul dispositivo Android.

Grazie all’ultimo aggiornamento dello strumento Data Transfer Tool, lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato non solo ulteriori conferme del cambio nome dell’app in Android Switch, ma anche un nuovo logo per l’applicazione che potete vedere nella seconda immagine in galleria.

Oltre a ciò sembra che il colosso di Mountain View si stia preparando a supportare i dispositivi iOS 18 per la migrazione dei dati, aggiungendo al contempo il supporto per il ripristino di app nascoste e bloccate, una funzionalità che è stata aggiunta agli iPhone proprio con l’ultima versione del sistema operativo proprietario della mela. Al momento le novità elencate non sono disponibili all’interno dell’app, ma è lecito presumere che non manchi poi molto prima che vengano implementate.