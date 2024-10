La gara ai chip per alcuni smartphone del 2025 ha ufficialmente il suo inizio: nonostante manchino ancora diversi mesi all’uscita di Samsung Galaxy S25, il prossimo top di gamma della compagnia coreana, continuano ancora a susseguirsi le indiscrezioni riguardanti il chip che implementerà al suo interno. Stando infatti a quanto dichiarato da Google, per il prossimo anno Samsung potrebbe adottare una scelta piuttosto diversa rispetto al passato. A questo si aggiungerebbero poi i rumor riguardanti OnePlus 13, che potrebbe sorprendentemente essere a tutti gli effetti il primo smartphone dotato del nuovissimo chip Snapdragon 8 Elite: scopriamo insieme i dettagli.

Chip MediaTek: la scelta per Samsung Galaxy S25?

Nelle generazioni precedenti del suo top di gamma, Samsung ha da sempre prediletto alternativamente i chip Qualcomm ed Exynos, prodotti in quest’ultimo caso dalla compagnia stessa. Secondo Google, però, il recente chip Exynos 2500 potrebbe non entrare in lizza per la scelta finale di Samsung, a causa delle scarse rese produttive. Stessa situazione anche per l’eventuale adozione di un chip Qualcomm, dal momento che l’uso del nuovo Snapdragon 8 Elite comporterebbe un aumento dei costi di produzione maggiori del 20% rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen 3.

All’interno della “competizione” potrebbe dunque entrare in gara un chip MediaTek, in modo tale da contenere i costi di produzione per il prossimo top di gamma di Samsung. Fino ad oggi, ricordiamo che Samsung ha riservato i chip MediaTek esclusivamente per i suoi smartphone di fascia medio / bassa, e tale scelta potrebbe dunque rappresentare una vera e propria svolta rispetto a quanto deciso in precedenza della compagnia.

Entrando nello specifico, il sito Google Deepmind avrebbe infatti rivelato la presenza di un chip Dimensity all’interno di uno smartphone top di gamma realizzato da Samsung, non ancora ben identificato. Nel corso dell’ultimo periodo, Samsung ha già ampiamente dimostrato la sua apertura all’adozione di chip Samsung all’interno di alcuni suoi dispositivi di fascia alta, come nel caso di Galaxy Tab S10 e Tab S10 Ultra, dotati di chip Dimensity 9300+.



In quest’ottica, i modelli interessati dal chip MediaTek saranno rispettivamente Samsung Galaxy S25 nella sua versione base e Samsung Galaxy S25 Plus, riservando invece il chip Snapdragon 8 Elite per Samsung Galaxy S25 Ultra. La scelta di Samsung potrebbe dunque ricadere sul chip Dimensity 9400, che secondo alcuni rumor avrà più transistor di qualsiasi altro chip esistente sul mercato, con un processo produttivo a 3 nanometri, permettendo dunque di accedere a velocità (e conseguentemente prestazioni) maggiori.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia coreana. Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S25 è atteso per il primo trimestre del 2025, indicativamente a cavallo tra gennaio e aprile: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.

✨ Oggi è la Festa delle Offerte Prime! Vai alle offerte ➡️

OnePlus 13: il primo smartphone con Snapdragon 8 Elite?

Parallelamente alla corsa al chip di Samsung Galaxy S25, potrebbero esserci alcune novità in merito al processore Snapdragon 8 Elite. Nonostante i primi rumor indicassero la nuova serie Xiaomi 15 come primi dispositivi equipaggiati con il nuovo chip, sembra che questo primato potrebbe essere invece conquistato da OnePlus 13.

La svolta arriva da un breve video pubblicato dall’account ufficiale Snapdragon sulla piattaforma Weibo, che metterebbe in mostra un modulo circolare per la fotocamera posizionato sul lato posteriore sinistro, suggerendo dunque che si tratti di uno smartphone OnePlus.

L’indiscrezione sarebbe stata confermata anche dall’informatore Digital Chat Station, secondo cui si tratterebbe di un prototipo dotato di un design del tutto simile a quello di OnePlus 13. Con queste premesse, OnePlus 13 potrebbe essere quindi il primo modello di smartphone con all’interno il nuovo chip Snapdragon 8 Elite.

Anche in questo caso, attualmente si tratta di supposizioni: in questo caso, però, non manca poi molto alla presentazione di entrambi i modelli di smartphone, rispettivamente Xiaomi 15 e OnePlus 13: attendiamo dunque i prossimi giorni, in attesa di ulteriori conferme ufficiali a riguardo.