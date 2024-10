Oggi è lunedì, e il lunedì è notoriamente e ampiamente riconosciuto come uno dei giorni più impegnativi della settimana. Questo vale anche per gli smartphone, perché a quanto pare il lunedì è il giorno peggiore pure per loro: in base a una curiosa ricerca svolta da Swappie, nota azienda che si occupa di prodotti ricondizionati, è proprio il primo giorno della settimana a essere caratterizzato da più inconvenienti.

Il lunedì nero della tecnologia secondo Swappie

A parte per alcune specifiche categorie di lavoratori, solitamente il lunedì non è esattamente il giorno più amato: non è un caso che quello che viene definito come il “giorno più triste dell’anno”, ossia il Blue Monday, ricada proprio di lunedì (il terzo di ogni gennaio), e magari neanche che il crollo dei mercati del 1987 sia avvenuto di lunedì (il cosiddetto “lunedì nero”). Con l’inizio di una nuova settimana svanisce la spensieratezza del weekend e molte persone si sentono un po’ giù, sperimentando maggiore stanchezza e stress.

Secondo quanto riportato dalla ricerca Swappie, anche nel campo tech il lunedì è spesso caratterizzato da inconvenienti: soprattutto il mattino si verificano più frequentemente rotture di batteria e schermi sui dispositivi. L’azienda, che si occupa soprattutto di iPhone ma la cui ricerca può essere estesa un po’ a livello generale, le batterie sono la componente più comunemente sostituita, seguite dagli schermi e dalle fotocamere posteriori.

Quali sono le situazioni nelle quali si danneggia di più uno smartphone? Per la ricerca, le attività all’aperto, a casa o gli spostamenti costituiscono le prime tre ragioni per le quali si rompono gli schermi e si danneggiano le batterie. Il lunedì è non solo il giorno in cui vengono ricevute più richieste di vendita, ma anche quello in cui le persone acquistano più iPhone ricondizionati.

Il trend è diffuso in tutte le fasce di età, ma con qualche differenza. Il picco è tra coloro che hanno tra i 35 e i 44 anni: in questa fase della carriera professionale, gli impegni lavorativi e personali portano le persone a utilizzare lo smartphone come “rifugio” per affrontare e alleggerire il lunedì; analizzando le motivazioni di acquisto sul sito, emerge che in tanti comprano ricondizionati per sé stessi o per i teenager. I più attenti sembrano invece gli over 65: da loro arriva solo una piccolissima percentuale del totale di richieste.

Il mercato dei ricondizionati è in crescita negli ultimi anni, con parallele decrescite del segmento del nuovo. Avete mai acquistato uno smartphone ricondizionato, o magari venduto uno ad aziende o siti specializzati? Fateci conoscere la vostra esperienza… e se anche voi avete questa “avversione” per i lunedì.