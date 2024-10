Seguendo quanto visto recentemente con gli auricolari Google Pixel Buds Pro 2, la funzione Trova il mio dispositivo è da poco disponibile anche su alcuni modelli top di gamma di cuffie e auricolari di Sony: scopriamola insieme nel dettaglio, con i relativi modelli supportati.

Trova il mio dispositivo: i modelli di Sony che che supportano la funzionalità

I nuovi aggiornamenti ai modelli di cuffie Sony WH-1000XM5 (versione 2.3.1), WF-1000XM5 (versione 4.0.2) e LinkBuds (versione 4.2.1) introducono dunque il supporto a Trova il mio Dispositivo, la funzionalità proprietaria di Google che consente di recuperare i dispositivi smarriti, mostrandone l’esatta posizione in quello specifico momento.

Le novità non finiscono qui, dal momento che i nuovi aggiornamenti dei rispettivi modelli di cuffie portano con sé anche la funzionalità Auto Switch, che permette di alternare in modo automatico la sorgente di uscita audio tra gli speaker e gli auricolari senza la necessità di controllare manualmente il dispositivo, effettuando uno switch nel caso in cui questi ultimi siano riposti all’interno della loro custodia.

Nel frattempo, Sony ha apportato anche alcune piccole modifiche alla sua app Headphones Connect, rinominandola in “Sound Connect. Nello specifico, i cambiamenti comprendono anche la sostituzione della precedente icona gialla delle cuffie con un design più astratto, oltre che l’introduzione di una barra di Material 3 nella parte inferiore della schermata. Inoltre, questo momento in poi, sarà disponibile anche la funzione Auto Play all’interno dell’applicazione stessa. In corrispondenza della sezione Discover sarà poi possibile ricevere notifiche sulle impostazioni consigliate in base del dispositivo in uso, offrendo così un maggior grado di personalizzazione per l’utente.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti riguardanti i nuovi modelli da parte di Sony, con nuove funzionalità che non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.