Alcuni ritengono che ormai la versione base della gamma Samsung Galaxy S non abbia più senso come in passato. Ora sta circolando una nuova indiscrezione secondo cui Samsung potrebbe abbandonare questo modello in un futuro non tanto distante.

La gamma di smartphone di punta Samsung Galaxy S25 rimarrà probabilmente intatta l’anno prossimo, ma le nuove voci di corridoio affermano che potrebbe non esserci un Galaxy S26 base nel 2026.

Stando alle indiscrezioni la serie Samsung Galaxy S26 potrebbe essere composta solo dalle varianti Plus e Ultra, supponendo che l’azienda manterrà gli stessi nomi dei modelli.

In ambito tablet, Samsung ha già eliminato il modello Galaxy Tab S10 per concentrarsi maggiormente su Galaxy Tab S10+ e Tab S10 Ultra, quindi non è difficile immaginare che in futuro possa accadere lo stesso con la serie di smartphone Samsung Galaxy S.

Perché Samsung dovrebbe eliminare il modello base della serie Galaxy S26?

Uno dei motivi per cui Samsung potrebbe non rilasciare il modello base della gamma Galaxy S26 potrebbe essere che le varianti base e Plus stanno diventando troppo simili.

In più il mercato ha dimostrato più volte che la maggior parte delle persone protende verso schermi più grandi quando il prezzo lo consente, piuttosto che su display più piccoli.

È possibile che l’unico motivo per cui il modello base della gamma Galaxy S ha venduto più del modello Plus sia che il prezzo era più basso, non il fatto che lo smartphone fosse più compatto.

Infine c’è la gamma Galaxy FE che, come nel caso di Samsung Galaxy S24 FE, offre uno schermo più grande rispetto al modello Galaxy S standard a un costo inferiore.