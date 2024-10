Amazon ha ufficializzato il rinnovamento della linea di tablet Fire HD 8. Il nuovo modello, che potrà essere trovato qui nelle prossime ore, è dotato di un display HD da 8 pollici e di un design più leggero, prestazioni migliorate e diverse aggiunte per garantire un intrattenimento HD di alta qualità in movimento.

Il fatto che i nuovi tablet siano stati predisposti giusto in tempo per i Prime Days di ottobre non è certamente un caso, così come non è un caso il fatto che i prezzi di lancio siano stati ridotti fino al 50% (i prezzi partiranno da circa 55 euro): insomma, elementi sufficienti per garantirsi, probabilmente, un buon successo di mercato.

Inoltre, l’azienda ha confermato che i nuovi tablet Fire saranno compatibili con le nuove funzioni generative basate sull’intelligenza artificiale, utili per aiutare i clienti a essere più produttivi e creativi durante la loro giornata di lavoro o sul tempo libero.

Vediamo più nel dettaglio che cosa i nuovi Fire HD 8 hanno in serbo per noi.

Prestazioni migliorate

Prima di tutto, la nuova linea Fire HD 8 di Amazon ha il 50% di RAM in più per migliorare le prestazioni durante lo streaming, i giochi, la navigazione o il download di foto e video ovunque si porti il dispositivo. Le migliori prestazioni consentono naturalmente di sfruttare in misura più efficace tutte le app di intrattenimento preferite che si possano trovare già preinstallate sul device come Prime Video, Audible, Kindle e altre ancora.

Tra le altre caratteristiche tecniche migliorate, il comunicato di Amazon cita anche:

fotocamera : la fotocamera posteriore da 5MP è stata migliorata, permettendo ora di scattare e memorizzare foto e video di maggiore qualità;

: la fotocamera posteriore da 5MP è stata migliorata, permettendo ora di scattare e memorizzare foto e video di maggiore qualità; memoria espandibile : possibilità di scegliere tra 32GB o 64GB di spazio di archiviazione e di espanderlo fino a 1TB con una scheda microSD (venduta separatamente – qui ne puoi trovare di ottima qualità);

: possibilità di scegliere tra 32GB o 64GB di spazio di archiviazione e di espanderlo fino a 1TB con una scheda microSD (venduta separatamente – qui ne puoi trovare di ottima qualità); design leggero e portatile : con un display HD da 8 pollici in vetro alluminosilicato rinforzato, Fire HD 8 vuole candidarsi ad essere uno dei dispositivi più competitivi sul mercato per l’intrattenimento fuori casa;

: con un display HD da 8 pollici in vetro alluminosilicato rinforzato, Fire HD 8 vuole candidarsi ad essere uno dei dispositivi più competitivi sul mercato per l’intrattenimento fuori casa; lunga durata della batteria : la durata della batteria arriva a 13 ore, consentendo così all’utilizzatore del dispositivo di godersi film, spettacoli o giochi a casa o in viaggio senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia;

: la durata della batteria arriva a 13 ore, consentendo così all’utilizzatore del dispositivo di godersi film, spettacoli o giochi a casa o in viaggio senza preoccuparsi di rimanere a corto di energia; versioni adatte ai bambini : Fire HD 8 Kids è stato progettato per i bambini dai 3 ai 7 anni, mentre Fire HD 8 Kids Pro è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. Qualsiasi sia l’età del proprio figlio, i bambini potranno sfruttare al meglio le migliaia di libri, giochi, video e app inclusi nell’abbonamento ad Amazon Kids+, il servizio di contenuti per bambini di Amazon. Inoltre, sia Fire HD 8 Kids che Fire HD 8 Kids Pro sono coperti da una garanzia di due anni;

: Fire HD 8 Kids è stato progettato per i bambini dai 3 ai 7 anni, mentre Fire HD 8 Kids Pro è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. Qualsiasi sia l’età del proprio figlio, i bambini potranno sfruttare al meglio le migliaia di libri, giochi, video e app inclusi nell’abbonamento ad Amazon Kids+, il servizio di contenuti per bambini di Amazon. Inoltre, sia Fire HD 8 Kids che Fire HD 8 Kids Pro sono coperti da una garanzia di due anni; nuovi colori e custodie: Fire HD 8 è disponibile nei colori nero, ibisco o smeraldo. Fire HD 8 Kids e Fire HD 8 Kids Pro sono inoltre dotati di una robusta custodia a prova di bambino disponibile in diversi design divertenti, tra cui le esclusive custodie Disney Pixar Cars, Disney Princess o Marvel Avengers.

L’intelligenza artificiale al servizio di Fire HD 8

Nel suo comunicato stampa Amazon precisa, inoltre, che i tablet Fire HD 8 saranno compatibili con le nuove funzioni di intelligenza artificiale generativa.

Tra le numerose, il Writing Assist sarà integrato nella tastiera del dispositivo, per migliorare la scrittura con pochi tocchi: sarà dunque possibile utilizzare gli stili preimpostati per trasformare una semplice e-mail in una nota scritta in modo professionale. Basterà infatti chiedere al Writing Assist suggerimenti grammaticali o di rendere la propria scrittura più concisa, o ancora di elaborare in modo creativo le proprie idee.

Tra gli altri strumenti, citiamo anche il Webpage Summaries, disponibile sul browser Silk, che fornisce approfondimenti rapidi sugli articoli web, evitando dunque di dover scorrere pagine di informazioni. In pochi secondi, Webpage Summaries riuscirà a elaborare i punti chiave di un articolo o di una pagina web e fornirà un riassunto chiaro e conciso di ciò che bisogna sapere.

Infine, è stata ufficializzata la compatibilità con Wallpaper Creator, che permetterà di personalizzare le schermate del proprio tablet sulla base delle proprie idee preferite.