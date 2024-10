Ognuno di noi compie quotidianamente diverse operazioni con il proprio smartphone, restare in contatto con amici, parenti e colleghi rientra senza dubbio tra queste e WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per questo scopo, il software di proprietà di Meta viene infatti utilizzato e apprezzato da schiere di affezionati utenti che lo prediligono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

L’applicazione riceve ciclicamente tutta una serie di novità, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio abbiamo visto come WhatsApp stia lavorando alla personalizzazione nella sincronizzazione dei contatti, come permetterà di filtrare le chat con un maggiore controllo, come stia favorendo l’accesso agli aggiornamenti di stato, come offrirà un modo più pratico di gestire i link alle chiamate, come sia stata introdotta una nuova scorciatoia, come l’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire, come siano state introdotte utili novità per le community, come l’app cerchi di gestire automaticamente i messaggi dagli sconosciuti, come stiano arrivando i temi per le chat, o ancora come sia stato introdotto un nuovo pulsante per i filtri nell’interfaccia della fotocamera.

Oggi, grazie ai colleghi di wabetainfo, diamo insieme uno sguardo in anteprima ad una nuova funzionalità attualmente in fase di sviluppo, per certi versi collegata ad un’altra recente funzione.

WhatsApp potrebbe introdurre delle notifiche come promemoria per gli aggiornamenti di stato

Un paio di settimane fa abbiamo visto come WhatsApp fosse al lavoro per introdurre una nuova funzione che potrebbe permettere di menzionare i contatti negli aggiornamenti di stato, contatti che riceveranno un’apposita notifica da parte dell’applicazione. Sembra che l’azienda tenga particolarmente agli aggiornamenti di stato, visto che anche quanto individuato nella versione 2.24.21.7 di WhatsApp Beta per Android si prefigura in questo contesto.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, sembra che WhatsApp stia lavorando ad una nuova opzione che permetterebbe di ricevere promemoria per gli aggiornamenti di stato: grazie alla futura funzione gli utenti potranno ricevere notifiche occasionali che ricorderanno loro degli aggiornamenti di stato che non hanno ancora visualizzato, sarà possibile gestire questa funzionalità nelle impostazioni delle notifiche potendo mantenere un certo controllo sulla ricezione dei promemoria.

Gli utenti dovranno però affidarsi all’app per quel che concerne la frequenza e la pertinenza dei promemoria, WhatsApp invierà notifiche occasionali sugli aggiornamenti di stato non visti, concentrandosi in particolare su quelli rilevanti come gli aggiornamenti dei contatti contrassegnati come preferiti o con cui si interagisce frequentemente.

Come detto la novità in questione è attualmente in fase di sviluppo e quindi non disponibile per gli utenti nella versione dell’app menzionata in precedenza, nel prossimo futuro potrebbe diventare disponibile per alcuni beta tester.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, per farlo è sufficiente seguire questo link ma, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo, potete comunque provvedere al download e successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror.