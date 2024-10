Per moltissimo tempo, la compagnia HMD ha concentrato i suoi sforzi sulla realizzazione di smartphone di fascia bassa o media, ma sembra che le cose stiano per cambiare nel futuro prossimo con Moon Knight, un nuovo modello di smartphone ancora in cantiere che porta con sé alcune specifiche tecniche da top di gamma: scopriamole insieme nel dettaglio.

HMD Moon Knight: le possibili specifiche tecniche

Secondo quanto riportato dall’utente smashx_60 sul social network X, HMD sarebbe attualmente al lavoro sul nuovo smartphone dal nome in codice “Moon Knight“, o “TA-1691“. Al suo interno troveremo molto probabilmente il chip Snapdragon 8s Gen 3: non si tratterà dunque di uno degli smartphone più potenti sul mercato, ma potrebbe rappresentare a tutti gli effetti il nuovo top di gamma per la compagnia.

Il nuovo modello presenterà un display pOLED con risoluzione Full HD+ e frequenza d’aggiornamento da 144 Hz. Sul lato posteriore troveremo un modulo fotocamere composto da ben 4 sensori: la . Il post farebbe inoltre menzione alla presenza di connettori POGO, che suggerirebbero quindi il supporto agli accessori modulari, così come accaduto in passato con HMD Fusion. Tra le specifiche attese rientrerebbero poi gli speaker stereo, una scocca in alluminio e il supporto alla connettività 5G.

Ricordiamo che l’ultimo tentativo da parte di HMD di entrare all’interno del segmento premium risale all’ormai lontano 2019, con l’uscita di Nokia 9 PureView, che portava con sé ben 5 sensori per la fotocamera. Lo smartphone non ottenne il successo sperato dalla compagnia, complice una scarsa campagna promozionale e un supporto interrotto precocemente: Moon Knight si configurerebbe dunque come il primo tentativo, per la compagnia, di entrare a far parte dell’agguerritissimo segmento premium di smartphone con sistema operativo Android.

Al momento non conosciamo ulteriori specifiche tecniche e una data d’uscita precisa per il nuovo HMD Moon Knight: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di HMD, che siamo certi non tarderanno ad arrivare prossimamente.