Gli smartwatch sviluppati da Samsung, così come quelli prodotti da altre aziende, non vengono utilizzati esclusivamente per leggere le notifiche dal polso o per raccogliere i dati provenienti dalle attività sportive, molti utenti infatti si affidano a questa tipologia di dispositivo anche per quel che concerne il monitoraggio della propria salute; in ambito wearable le misurazioni e l’analisi dei dati sanitari vantano sempre maggior rilevanza ed è per questo che il colosso coreano ha appena rilasciato Samsung Health Research Stack, al fine di migliorare la ricerca sulla salute digitale basata sui dati.

Samsung Health Research Stack è il nuovo progetto open source di Samsung Electronics, che si prefigge lo scopo di supportare le ricerche sulla salute digitale utilizzando dispositivi mobili e indossabili, la piattaforma si rivolge agli sviluppatori e ai ricercatori in campo medico fornendo loro un ambiente software per pianificare in modo comodo e sicuro i servizi, utilizzando dati rilevanti.

Samsung Health Research Stack punta a supportare la ricerca sulla salute digitale

La ricerca clinica necessita di applicazioni e servizi che possano misurare, condividere e analizzare tutta una serie di dati sanitari derivanti dalla quotidianità degli utenti, ed è proprio con il nuovo progetto Samsung Health Research Stack che il colosso coreano vuole aiutare i ricercatori a implementare le funzionalità che desiderano e di cui hanno bisogno. Non si tratta del primo progetto di questo tipo, l’azienda aveva infatti già lanciato Samsung Health Stack Alpha nel 2022 e Samsung Health Stack 1.0 nel 2023.

Al fine di promuovere una ricerca sanitaria più efficiente, il progetto vanta alcune nuove funzionalità come un SDK con il quale facilitare la creazione di applicazioni, un servizio back-end che gestisce i dati raccolti dall’app e un portale Web per assistere nella progettazione della ricerca e nell’analisi dei dati: l’SDK permette di ridurre i costi e i tempi necessari per sviluppare applicazioni per la salute digitale sia in ambito mobile che wearable, i ricercatori potranno quindi creare app per smartwatch che misurano e utilizzano dati quali elettrocardiogramma, livello di ossigeno nel sangue e composizione corporea, ma anche i dati inerenti al sonno provenienti da dispositivi come i Galaxy Watch o Galaxy Ring.

Per quel che riguarda il servizio back-end invece, questo è stato rinforzato per gestire i dati di grandi sperimentazioni cliniche con funzionalità aggiuntive per gestire gli studi, mentre il portale web aiuta con il processo di ricerca per quel che riguarda il reclutamento dei pazienti, i sondaggi, la gestione dei progressi e l’analisi dei dati.

Il progetto Samsung Health Research Stack è come detto open source, aperto a qualsiasi azienda o istituto medico nel settore dell’assistenza sanitaria digitale che abbia intenzione di sviluppare soluzioni che utilizzano dispositivi indossabili e biomarcatori. Yunsu Lee, responsabile del Data Intelligence Team, Samsung Research ha sottolineato così l’importanza del progetto: