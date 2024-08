L’anno scorso Xiaomi ha introdotto per la prima volta in assoluto HyperOS, il suo sistema operativo proprietario pensato per unificare il più possibile la sua lineup di dispositivi. Come ogni prima generazione che si rispetti, anche HyperOS ha dovuto affrontare diversi bug e problemi nelle prestazioni, soprattutto nel caso dei modelli di smartphone meno recenti, che presentano chip generalmente poco performanti rispetto alla lineup attuale. Sembra però che questo cambierà presto con la nuova versione del sistema operativo, HyperOS 2.0: scopriamone insieme tutte le novità nel dettaglio.

HyperOS 2.0: ottimizzazione e supporto anche ai modelli meno recenti

L’informatore Fixed Focus Digital avrebbe dichiarato che il punto cardine di HyperOS 2.0 sarà senz’ombra di dubbio rappresentato dalla risoluzione di queste problematiche, riuscendo così a portare una maggior ottimizzazione anche per i modelli di smartphone Xiaomi meno recenti. Le novità introdotte dalla nuova versione del sistema operativo HyperOS 2.0 includerebbero l’ottimizzazione dell’avvio dello smartphone, miglioramenti alla schermata iniziale per evitare tocchi involontari e alla connettività per la macchina. La volontà della compagnia è quella di portare le sopracitate novità e miglioramenti al maggior numero di dispositivi possibili, andando così ad includere anche quelli meno recenti.

Alcune voci di corridoio suggerirebbero inoltre che il nuovo HyperOS 2.0 potrebbe includere una funzionalità di rintracciamento delle telecamere, che permetterebbe nello specifico di scovare telecamere nascoste, assicurando un maggior livello di privacy e sicurezza per gli utenti che ne farebbero eventualmente uso. La nuova versione del sistema operativo includerà verosimilmente anche alcune funzionalità avanzate garantite dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale, nonostante al momento non si conoscano ulteriori dettagli in merito.

Chiaramente al momento non conosciamo una data precisa per il rilascio di HyperOS, nonostante alcune voci di corridoio propendano per un lancio a ottobre, in concomitanza con l’arrivo della nuova serie di smartphone Xiaomi 15. Ricordiamo infatti che la prima generazione di HyperOS venne distribuita con il lancio in Cina di Xiaomi 14, per poi espandersi in un secondo momento ai modelli Redmi Note 13 Pro, Poco X6 Pro e Poco M6 per il territorio indiano. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo sistema operativo da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.