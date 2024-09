NARUTO: Ultimate Ninja STORM è un picchiaduro 3D che permette di rivivere la storia e le battaglie della giovinezza di Naruto.

Il gioco di azione di Bandai Namco offre due modalità: “Missione suprema” che offre l’opportunità di girare liberamente per il Villaggio della Foglia e affrontare missioni e minigiochi e “Battaglia libera” che permette di cimentarsi in intense battaglie tra ninja combinando 25 personaggi unici della giovinezza di Naruto e 10 personaggi di supporto.

NARUTO: Ultimate Ninja STORM è stato ottimizzato per gli smartphone

Per offrire un’esperienza più adatta sui dispositivi mobili, è stata aggiunta una funzione di salvataggio automatico, una scelta per la modalità di gioco e la possibilità di scegliere tra comandi manuali o semplificati con la funzione assistente.

Altri miglioramenti riguardano i comandi, sia durante le battaglie che durante lo spostamento libero, l’interfaccia dei minigiochi e i tutorial, oltre alla possibilità di riprovare le missioni.

Tuttavia non c’è il supporto multiplayer online come per le versioni PC e console, ma se non altro sarà possibile giocare senza essere connessi a Internet.

NARUTO: Ultimate Ninja STORM è disponibile per Android al prezzo di 15,99 euro e per il download sono necessari almeno 3,5 GB di spazio libero.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 9 o versioni successive.

