Google Messaggi rappresenta la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti un valido servizio di messaggistica che possa competere con i colossi della concorrenza, ciò grazie a un continuo aumento delle funzionalità disponibili e un supporto costante.

Uno dei problemi relativi alla messaggistica è rappresentato dallo spam, un fenomeno che continua a diffondersi e con cui probabilmente dovremo confrontarci ancora per tanto tempo, soprattutto se si considera che chi lo sfrutta non deve affrontare costi elevati.

Ebbene, è proprio da Google e dagli altri principali fornitori dei servizi di messaggistica, pertanto, che devono arrivare gli strumenti per consentire agli utenti di combattere lo spam e limitare il fenomeno.

In arrivo su Google Messaggi una nuova categoria per lo spam

Google Messaggi include già alcuni modi per categorizzare i messaggi che vengono ricevuti: oltre ai messaggi “normali” (casella che accoglie la maggior parte dei messaggi in arrivo per impostazione predefinita) ci sono quelli archiviati e quelli contrassegnati come spam o provenienti da un numero bloccato (che vengono mostrati insieme).

Nel codice della versione messages.android_20240923_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic sono state individuate delle stringhe che sembrano suggerire la creazione di una nuova categoria per l’organizzazione dei messaggi, ossia quelli provenienti da numeri internazionali sconosciuti, identificati come “cross-country”:

<string name=”cross_country_banner_body”>For your safety, international messages from non-contacts will be placed in this folder. You can disable this feature in Settings > Safety.</string>

<string name=”cross_country_banner_confirm_button”>Move to inbox</string>

<string name=”cross_country_banner_dismiss_button”>Go to settings</string>

<string name=”cross_country_banner_title”>Why this message is here</string>

In sostanza, questo sistema sembra pensato per funzionare come misura di sicurezza, più o meno come l’identificazione dei messaggi spam, limitandosi a identificare come sospetti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti di altri Paesi.

Questo sistema sarà facoltativo e gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare questo tipo di categorizzazione.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.