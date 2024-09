Matter è uno standard che nasce per semplificare il collegamento tra sistemi e dispositivi della smart home che si propone come un layer di comunicazione in grado di unificare l’intero settore della domotica, mentre Thread è un protocollo radio che consente ai dispositivi smart di collegarsi alla rete Internet e agli altri dispositivi compatibili.

In quest’ottica i produttori stanno adottando sempre di più questi protocolli e oggi vediamo come Google sta lavorando per assicurarsi di sfruttare appieno tutte le potenzialità di Thread.

Google Play Services sta per integrare Thread

Nuove stringhe rinvenute nella recente versione beta 24.38 di Google Play Services rivelano che l’app si stia predisponendo come centro di controllo per la rete Thread della smart home. Questo potrebbe avvenire tramite l’uso di un dispositivo che funziona come router di confine Thread, come il nuovo Google TV Streamer, oppure uno smartphone come Google Pixel 9 con la sua connettività Thread.

Thread Group ha annunciato la condivisione delle credenziali a gennaio come una nuova funzionalità in arrivo nel protocollo che consente una facile configurazione dei nuovi dispositivi Thread anche tra produttori diversi.

All’inizio del mese Google ha annunciato il backup delle credenziali Thread sul cloud e ora stiamo vedendo le prove che l’azienda sta continuando in quella direzione. Google ora sta lavorando per aggiungere il proprio supporto a Thread nei suoi servizi, il che dovrebbe incoraggiarne un’adozione più ampia.