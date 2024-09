Mentre tutta l’attenzione del momento è indirizzata sul dispositivo a doppia piega Huawei Mate XT, nel frattempo un leak avrebbe svelato alcune delle specifiche tecniche del nuovo Huawei Mate 70: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Huawei Mate 70: chip a 5 nanometri e comparto fotografico rinnovato

Da anni la serie Mate ha portato con sé significative innovazioni, risultando a tutti gli effetti la seconda serie top di gamma dopo la serie P, solitamente lanciata durante i primi mesi dell’anno. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’utente Digital Chat Station avrebbe condiviso alcune specifiche tecniche della nuova serie Huawei Mate 70 all’interno di un post sulla piattaforma Weibo. Secondo il leak, Huawei Mate 70 presenterà un display curvo su tutti e quattro i lati, nonostante non si abbiano a disposizione ulteriori informazioni riguardanti la diagonale dello schermo: l’informatore sostiene però che il display dovrebbe essere più ampio rispetto a quanto visto recentemente sulla serie Huawei Pura 70.

La scocca posteriore potrebbe essere realizzata in materiali non metallici, probabilmente in pelle liscia come visto recentemente sul nuovo Huawei Mate XT. La nuova serie Huawei Mate 70 potrebbe presentare un sistema di riconoscimento facciale 3D, aumentando così la sicurezza generale del sistema, similmente a quanto visto in questi anni con Face ID di Apple. Al contempo, il sensore per le impronte digitali vedrà uno spostamento dalla parte inferiore del display al tasto di accensione.

La parte posteriore ospita un anello per il modulo fotocamere, con un sensore da 50 megapixel e un sensore ultra-wide da 50 megapixel. I due sensori potrebbero essere inoltre accompagnati da un teleobiettivo, di cui non conosciamo attualmente la risoluzione. La nuova serie supporterà verosimilmente la tecnologia proprietaria XMAGE, migliorata per l’occasione.

Cambiamenti significativi anche per il processore, che in questo caso potrebbe essere realizzato a 5 nanometri, al contrario dei precedenti 7 nanometri, come nel caso del chip Kirin 9000s. Ciò si tradurrà probabilmente in un discreto miglioramento sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica, aumentando così l’autonomia dello smartphone.

Non conosciamo una data d’uscita ufficiale per il nuovo Huawei Mate 70, ma è possibile ipotizzare un lancio entro la fine dell’anno corrente. Similmente a quanto accaduto negli anni precedenti, la presentazione dovrebbe avvenire verosimilmente nel mese di novembre.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno trovare un’eventuale conferma (o smentita) da parte della compagnia. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Huawei, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.