La versione Android di Google TV sta andando incontro a un restyling che interessa prevalentemente la parte superiore dell’interfaccia utente prevedendo l’eliminazione della tradizionale barra di ricerca a tutto schermo.

Come cambia l’interfaccia di Google TV con questo restyling

La versione attuale di Google TV prevede nella parte alta della schermata iniziale la classica barra di ricerca con nome dell’applicazione al centro e sulla destra l’icona del microfono per la ricerca vocale e quella per accedere al proprio account. Ora questa interfaccia sta cambiando in sostituzione di una senza la tradizionale barra di ricerca.

Il dispositivo sul quale è visibile la nuova versione aggiornata (è disponibile in rollout lato server su alcuni dispositivi con la versione 4.39.2486.x di Google TV) è un Pixel Fold e l’assenza della grande barra di ricerca è indubbiamente affascinante. Con il restyling l’intera barra di ricerca è sostituita dalla sola icona della lente di ingrandimento posta sulla destra accanto all’immagine del profilo. Il nome dell’app Google TV è stato spostato nell’angolo in alto a sinistra mentre scompare l’icona del microfono per l’input vocale. Con questa soluzione l’immagine di sfondo diventa a tutto schermo e rende l’esperienza d’uso sicuramente più immersiva.

In realtà l’input per la ricerca vocale non è sparito ma è presente in una nuova barra di ricerca alla quale si accede quando si preme sull’icona della lente di ingrandimento. Questa sezione, completamente nuova e inesistente nella versione precedente, ora prevede una sezione “Esplora generi” con le varie categorie tra cui scegliere.

L’abbandono della barra di ricerca tradizionale non è una novità introdotta da Google TV. A introdurre questa novità grafica ci hanno già pensato app come Google Messaggi e Google Play Store. La scelta tra mantenere la barra di ricerca o eliminarla in favore della sola icona è legata alla valutazione tra il puntare sull’esperienza di ricerca e mantenere l’impostazione attuale o preferire un design più sobrio in favore della sola icona della lente di ingrandimento che comunque garantisce le medesime funzioni della barra a tutto schermo.