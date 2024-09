È passata più di una settimana da quando si sono spenti i riflettori su IFA 2024, la più grande fiera di elettronica in Europa, ma c’è ancora tempo per parlare delle novità viste alla fiera di Berlino. Tra le centinaia di produttori che hanno preso parte all’evento c’era infatti anche DOOGEE, produttore di smartphone e tablet che per l’occasione ha svelato alcune novità in arrivo.

Le novità di DOOGEE a IFA 2024

Sono sostanzialmente sette le linee interessate da quanto visto a IFA 2024, a partire dalla serie V, che porta i rugged phone all’estremo, passando per la nuova serie DK e le serie S e Blade, tutte dedicate agli smartphone ultra resistenti. Ma le novità coinvolgono anche la serie N, più elegante e raffinata, la serie Fire dedicata alle immagini termiche, e i tablet che chiudono un’offerta davvero completa. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità.

Serie V

Si chiama DOOGEE V40 Pro il nuovo flagship della compagnia, destinato a tenere alta la tradizione di innovazione. È dotato di un doppio schermo, con uno posteriore da 1,47″che permette di effettuare numerose operazioni, chipset MediaTek 5G a 4 nanometri, 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e fotocamera principale da ben 200 megapixel per foto di altissima qualità.

La compagnia ha inoltre annunciato che a breve arriveranno sul mercato anche i pieghevoli DOOGEE V Flip e V Flip Pro, dei quali vi parleremo nel corso delle prossime settimane.

Serie DK

Completamente nuova la Serie DK (Duke Series) pensata per consentire agli appassionati di attività all’aria aperta di esplorare la natura. DOOGEE ha scelto materiali diversi dal solito per dare agli smartphone un aspetto più curato e premium, senza per questo snaturarne la natura.

Il modello più interessante è senza dubbio DOOGEE DK10, che può contare su uno schermo AMOLED 2.5K a 120 Hz da 6,67 pollici, sensore principale da 1/1.31″, 512 GB di spazio di archiviazione e ricarica ultra rapida. In particolare quella cablata raggiunge i 120 watt mentre quella wireless raggiunge i 50 watt.

Serie S

Dopo DOOGEE S100, lanciato nel marzo dello scorso anno, seguito da una serie di smartphone che hanno rafforzato l’immagine del brand con una serie di caratteristiche che sono state particolarmente apprezzate dagli utenti finali. Ora è la volta di DOOGEE S200, che può contare su un MediaTek Dimensity 7050 con connettività 5G e processo produttivo a 6 nanometri, batteria da 10.100 mAh per garantire parecchi giorni di autonomia, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e un secondo schermo AMOLED da 1,32 pollici per aggiungere nuove funzioni allo smartphone.

Serie Blade

I rugged phone possono anche essere sottili e la serie Blade di DOOGEE lo dimostra. Si tratta di smartphone leggeri e sottili, ovviamente rispetto alla media della categoria, e sono semplici da tenere in tasca o in una borsa, senza che risultino particolarmente ingombranti e pesanti.

Il modello più interessante è senza dubbio DOOGEE BLADE 10 Pro, che utilizza una batteria da 5.150 mAh, Android 14, una fotocamera da 50 megapixel e un design decisamente curato.

Serie N

DOOGEE non produce solamente smartphone rugged ma anche modelli “normali”, come quelli della serie N, con un occhio di riguardo per il design, ricercato ed elegante, linee minimaliste e materiali di qualità, belli da vedere e comodi da usare.

DOOGEE N55 è il modelli più recente, con Android 14, peso e spessore ridotti, schermo IPS da 6,56 pollici a 90 Hz e una copertura particolare sullo schermo per renderlo maggiormente resistente alle cadute e all’usura.

Serie Fire

DOOGEE ha una linea, Fire, dedicata a chi vuole uno smartphone dotato di fotocamera termica, utile non solo in ambito lavorativo ma anche nel tempo libero, così da poter vedere dettagli, ma anche animali, altrimenti invisibili.

La novità più recente è DOOGEE Fire 6, dotato di una batteria da 10.400 mAh, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera fusion da 8 megapixel, che unisce le immagini termiche a quelle reali, Android 14 con 6 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per prestazioni di tutto rispetto.

Tablet

Chiudiamo dando uno sguardo ai tablet, ideali per ogni tipo di utilizzo, dagli studenti agli uomini d; affari, senza dimenticare i più piccoli, per i quali è presente una linea dedicata. Il modello più interessante del brand è indubbiamente DOOGEE T30 Max, dotato di un ampio schermo 2,5K da 12,4 pollici, telaio in lega unibody con cover in similpelle, quattro speaker con certificazione Hi-Res, supporto per la stilo (da acquistare separatamente) e due edizioni tra cui scegliere.

