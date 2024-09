Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più personalizzabile.

Ed un esempio di questo impegno è rappresentato dalla versione 2.24.20.12 beta per Android, rilasciata nelle scorse ore e con la quale inizia ad essere implementata una novità che sarà particolarmente apprezzata da tanti utenti.

Ecco i temi delle chat in WhatsApp

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori era al lavoro su una funzionalità studiata per consentire agli utenti di personalizzare l’aspetto dell’interfaccia delle conversazioni, scegliendo il loro colore preferito per le bolle delle chat e gli sfondi da un set predefinito di temi.

Ebbene, grazie alla versione 2.24.20.12 beta dell’app per Android scopriamo che il team del servizio di messaggistica sta ulteriormente migliorando questa funzionalità con la possibilità per gli utenti di scegliere il loro tema preferito da una gamma di diversi stili.

WhatsApp sta progettando 11 temi di chat predefiniti, così da rendere più semplice per gli utenti il processo di personalizzazione delle loro conversazioni, con inclusa la possibilità di regolare con precisione il livello di luminosità, in modo da avere un’esperienza visiva più confortevole in condizioni di scarsa illuminazione.

Nel momento in cui gli utenti selezionano un tema, sia lo sfondo che i colori della bolla della chat si adatteranno automaticamente per riflettere lo stile scelto e questa soluzione assicura che lo sfondo sia progettato per completare i colori della bolla, rendendo l’interfaccia più coerente.

Ad ogni modo, gli utenti avranno anche la possibilità di cambiare lo sfondo in modo indipendente, mantenendo il nuovo colore della bolla delle chat, avendo così il massimo controllo possibile sull’interfaccia della messaggistica.

Ecco un breve video che mostra questa nuova funzionalità:

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

