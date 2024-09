Nei giorni scorsi, in seguito al rilascio di iOS 18, per gli utenti iPhone è arrivato il momento di provare lo standard RCS, soluzione che migliorerà l’esperienza di messaggistica con gli utenti Android.

Il colosso di Mountain View ha letteralmente “festeggiato” l’evento mentre il suo team di sviluppatori non si è concesso nemmeno una sosta, continuando a lavorare al miglioramento di Google Messaggi, che presto potrebbe arricchirsi di un’altra comoda novità.

Le ultime novità in arrivo su Google Messaggi

Analizzando il codice della versione messages.android_20240916_01_RC00.phone.openbeta_dynamic, lo staff di Android Authority ha scovato dei riferimenti che confermano che Google Messaggi dovrebbe presto migliorare l’esperienza degli utenti che usano più SIM o più account.

In particolare, è stato trovato un nuovo elemento “Invio come…” che è relativo all’account Google con cui è stato effettuato l’accesso a Google Messaggi (al momento pare sia stato implementato soltanto nelle chat di gruppo e non nelle conversazioni individuali).

Ecco un paio di esempi di questa nuova funzione:

Probabilmente legata a tale novità vi è l’aggiunta di un’opzione per la gestione del profilo nel menu del proprio account

Il team di sviluppatori di Google Messaggi sta lavorando da un po’ sul supporto dual-SIM per lo standard RCS, funzionalità che al momento è in fase di test attivo per alcuni utenti.

Probabilmente la funzione “Invia come” potrà essere utilizzata se si desidera lavorare con due profili separati, ciascuno collegato a un numero individuale.

E sempre a proposito di Google Messaggi, un’altra piccola modifica recente riguarda Magic Compose, funzionalità che può generare una risposta usando messaggi precedenti per il contesto o riscrivere un messaggio lasciato in bozza sfruttando vari stili.

Ebbene, questa seconda opzione è stata spostata nel menu ‘+’ che consente di avere accesso a Galleria, GIF, Adesivi, File, Posizione, Contatti, Invio programmato e Selfie GIF e prende il nome di “Magic Rewrite”.

Questa novità è stata riscontrata su alcuni dispositivi con la versione 20240916_01_RC00 beta di Google Messaggi e non si sa quando sarà implementata per tutti gli utenti. Staremo a vedere.