Tile, tra i massimi leader al mondo nella produzione di dispositivi per la localizzazione Bluetooth, riconducibile oggi all’interno di Life360, ha lanciato la versione 2024 della sua nuova linea di prodotti, introducendo una funzione SOS integrata che potrebbe costituire uno dei suoi principali valori aggiunti.

Insomma, anche se è trascorso quasi un anno dall’ultimo aggiornamento di gamma, sembra proprio che l’attesa sia stata ben ripagata da un’ondata di novità che potrebbero far felici i fruitori di questo genere dispositivo e, soprattutto, permettere a Tile di ritagliarsi una più consistente fetta di mercato.

La nuova funzione SOS

Cominciamo dalle novità più interessanti e, dunque, dal pulsante SOS.

I tracker Bluetooth di Tile incorporano infatti un bottone multifunzione che estende i servizi di soccorso dell’app Life360 all’interno di questi device, costituendo nei fatti una sorta di novità assoluta per questo settore e rappresentando un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza, come AirTag di Apple e SmartTag 2 di Samsung.

Il funzionamento è inoltre piuttosto semplice, ma nel contempo, è a prova di accidentali attivazioni: per avviare la funzione SOS basta infatti premere tre volte il pulsante Tile. A quel punto il sistema invierà una notifica e la posizione dell’utente a tutti i contatti di emergenza che sono stati precedentemente impostati.

Non solo: la funzione è disponibile per coloro che hanno un account di Life360. Un abbonamento premium permetterà poi agli utenti di inviare notifiche anche ai servizi di emergenza, e non solamente ai propri contatti.

Una maggiore capacità tecnologica

I miglioramenti non sono però finiti qui. Si può ad esempio rammentare la presenza di quella che Tile afferma essere la più grande portata Bluetooth della categoria, con Tile Pro che è infatti in grado di intercettare segnali dagli oggetti smarriti da una distanza massima di circa 150 metri.

Oltre a ciò, i nuovi tracker dispongono di certificazione IP68 per garantire la resistenza all’acqua, rendendo così questi piccoli device più affidabili in molteplici condizioni atmosferiche.

Per quanto concerne l’alimentazione, Tile Pro dispone di una batteria sostenibile, mentre Tile Mate e Tile Slim hanno batterie non sostituibili: il produttore afferma che la durata della batteria dovrebbe comunque essere almeno pari a tre anni.

Ad essere migliorate sono state anche le funzionalità di risonanza dei suoni: i nuovi modelli sono ora in grado di emettere segnali acustici più forti, assicurando così a tutti di poter rintracciare più facilmente i propri oggetti anche all’interno di ambienti particolarmente rumorosi.

L’integrazione di Tile con la rete Life360

Infine, l’integrazione di Tile con la rete di oltre 70 milioni di utenti di Life360 dovrebbe estendere l’utilità dei tracker al di là della loro portata Bluetooth. Se un oggetto viene smarrito al di fuori del raggio d’azione personale dell’utente, la community di Life360 potrebbe infatti intervenire per incrementare le probabilità di ritrovare l’oggetto.

Life360 afferma inoltre che la compatibilità con i dispositivi iOS e Android è stata migliorata. Non sono stati forniti dettagli su quali problemi multipiattaforma siano stati risolti, ma gli utenti di entrambi i sistemi operativi possono sperare di vivere un’esperienza più completa con l’ultima versione.

Per quanto infine concerne prezzi e disponibilità, Tile Pro dovrebbe essere venduto nel corso del mese di ottobre, mentre gli altri dispositivi (Mate, Sticker e Slim) sono già disponibili con prezzi a partire da 29 euro. Si possono acquistare anche su Amazon, con il marketplace che ha iniziato a collocare i primi modelli 2024: altri dovrebbero aggiungersene nei prossimi giorni.