Google Drive si prepara ad accogliere una novità che siamo certi risulterà molto utile in ambito lavorativo. Attraverso il suo blog ufficiale, la casa di Mountain View annuncia infatti l’arrivo di una versione beta con la quale i gestori di Drive condivisi possono ora limitare l’accesso a cartelle specifiche.

In arrivo cartelle con accesso limitato su Google Drive

Nel caso di Drive condivisi per l’organizzazione, il gestore non era finora in grado di limitare l’accesso alle cartelle: le cose sono destinate a cambiare a partire dalla nuova versione beta annunciata da Google, grazie alla quale sarà possibile limitare le cartelle a utenti specifici del Drive condiviso.

Questa novità offrirà una maggiore flessibilità, consentendo ai gestori di conservare vari contenuti all’interno di un singolo Drive condiviso, senza la necessità di crearne altri specifici per alcuni utenti (che magari contengono dati sensibili). Una cartella con accesso limitato potrà essere aperta solo da chi ne avrà l’autorizzazione e da chi sarà stato aggiunto direttamente, mentre gli altri utenti potranno continuare a mantenere l’accesso al resto.

In qualità di gestore del Drive condiviso o proprietario della cartella, basterà scegliere quella a cui si vorrà limitare l’accesso, cliccare col tasto destro per entrare nelle impostazioni di condivisione e abilitare l’apposita funzione (in modo non necessariamente definitivo). Gli utenti senza accesso continueranno a vedere il nome della cartella, ma non potranno ovviamente proseguire oltre. Gli amministratori con uno dei piani Workspace compatibili possono effettuare la richiesta di accesso alla nuova versione beta compilando il seguente form. Google fa sapere che la distribuzione partirà nelle prossime settimane.

La novità di Google Drive sarà disponibile con i piani: