Xiaomi ha lanciato un caricabatterie wireless per auto da 50 W compatibile con gli smartphone che supportano la ricarica wireless da 50 W. Ecco le specifiche, la disponibilità e il prezzo del nuovo prodotto.

Caratteristiche del caricabatterie wireless da auto da 50 W di Xiaomi

Questo caricabatterie wireless può essere installato tramite gancio universale, clip fissa o base adesiva e supporta un ingresso jack CC 12-24 V 8 A MAX e un ingresso USB-C 5-20 V 3,25 A MAX.

Il caricabatterie dispone di sistema di serraggio elettrico che può espandersi e contrarsi automaticamente in base ai dati del sensore a infrarossi integrato, tuttavia la morsa può essere aperta anche manualmente in assenza di alimentazione. Xiaomi afferma che il sistema di serraggio può funzionare normalmente per 30 minuti dopo un’interruzione di corrente.

Il caricabatterie da auto di Xiaomi è dotato di capacità di regolazione della carica intelligenti, il che lo rende compatibile con i dispositivi più diffusi sul mercato, inoltre è munito di un indicatore che mostra lo stato di carica.

Il caricabatterie è dotato anche di protezione da sovratensione, sottotensione, sovratemperatura e connessione inversa e integra un condotto dell’aria per la dissipazione del calore. Le misure sono di 116 x 72,5 x 58 mm e il peso è di 183,3 grammi.

Disponibilità e prezzo del caricabatterie wireless da auto da 50 W di Xiaomi

Il caricabatterie wireless da auto di Xiaomi è attualmente in vendita in Cina tramite Youpin al prezzo di 299 Yuan che corrispondono a circa 38 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.