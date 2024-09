La suite di sicurezza Samsung Knox rappresenta uno dei fiori all’occhiello dei servizi offerti dal colosso coreano, i cui sviluppatori lavorano senza sosta al suo miglioramento.

Samsung è consapevole dell’importanza che la sicurezza ha oggi, soprattutto se si considera l’interconnessione tra i vari dispositivi usati dagli utenti ogni giorno (dagli smartphone ai prodotti smart home) e le informazioni personali che questi contengono.

La piattaforma Samsung Knox sempre più sicura e affidabile

Knox Vault è una delle soluzioni studiate da Samsung per consentire agli utenti di tenere al sicuro i loro dati più sensibili, come i PIN, le password e i dati biometrici, separati dal sistema operativo principale, all’interno di una piattaforma protetta anche nel caso in cui il dispositivo dovesse essere smarrito.

Ebbene, il colosso coreano nelle scorse ore ha annunciato di avere in programma di offrire le potenzialità di Knox Vault ai possessori di una più ampia gamma di dispositivi, tra cui modelli delle serie Galaxy S, Galaxy A e Galaxy Tab S.

Ma questa non è l’unica funzionalità interessante della suite di sicurezza di Samsung, che può contare anche su Knox Matrix, una soluzione che funziona come una sorta di sistema blockchain privato in cui i dispositivi connessi garantiscono la sicurezza nelle fasi principali tramite un monitoraggio delle minacce multistrato e intelligente su dispositivi compatibili per spam, virus e malware.

E così Credential Sync protegge le informazioni degli utenti quando spostano i dati da un dispositivo all’altro in una rete cloud protetta mentre grazie a Trust Chain i dispositivi connessi si monitorano a vicenda per individuare eventuali minacce, fornendo notifiche in caso di attacchi e condividendo le azioni intraprese per bloccarli.

L’obiettivo di Samsung è arrivare pronta (e con il massimo livello di sicurezza possibile) al momento in cui sarà effettivamente possibile godere pienamente di un’esperienza digitale senza password.

Potete scoprire quali sono i dispositivi del colosso coreano supportati dalla piattaforma Knox sul sito ufficiale.