Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle ultime ore questo lavoro ha portato al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.24.19.25.

WhatsApp Beta introduce una nuova scorciatoia

Nelle scorse settimane è emerso che it team di sviluppatori sta lavorando a una funzionalità per filtrare le chat tramite elenchi personalizzati, in modo da consentire agli utenti di organizzare le proprie conversazioni in modo più efficiente creando elenchi di persone e gruppi.

In pratica, una volta creato un elenco, WhatsApp genererà automaticamente un apposito filtro personalizzato nella parte superiore della schermata delle chat, così da rendere più facile per gli utenti accedere rapidamente a conversazioni specifiche e pare che gli sviluppatori vogliano migliorare ulteriormente questa funzionalità prima del rilascio ufficiale, rendendo ancora più semplice per gli utenti aggiungere i propri contatti e gruppi agli elenchi.

Nella versione 2.24.19.25 beta per Android, infatti, è stata scoperta una nuova scorciatoia per aggiungere rapidamente persone e gruppi agli elenchi, così come viene testimoniato dal seguente screenshot:

Questo pulsante sarà disponibile nella schermata delle informazioni sulla chat, nella barra in alto e selezionandolo gli utenti potranno aprire un menu attraverso il quale avranno la possibilità di assegnare rapidamente una persona o un gruppo a un elenco specifico (o creare un nuovo elenco senza dover navigare nelle impostazioni dell’app). Inoltre, sempre da questa schermata sarà possibile rimuovere una chat singola o di gruppo da un elenco.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa app di messaggistica, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

