Sebbene non sia all’ordine del giorno, non è raro che un utente Android voglia passare ad iOS o viceversa, alcuni infatti sono curiosi di testare con mano quanto offerto dal sistema operativo concorrente e per farlo necessitano di alcuni strumenti che li aiutino nel passaggio; era la primavera del 2022 quando Google lanciò Switch to Android (Passa ad Android per noi), un’app appositamente sviluppata per aiutare gli utenti iOS a migrare i propri dati dal vecchio iPhone al nuovo smartphone mosso dal robottino.

Secondo quanto individuato dal cacciatore di codici assembledebug, sembra che il colosso di Mountain View abbia in cantiere alcune novità per l’app in questione; scopriamole insieme.

L’app Switch to Android si prepara a cambiare nome e ad accogliere alcune novità

Gli smartphone Android hanno preinstallata un’app chiamata Data Transfer Tool, essa si occupa di assistere l’utente durante la configurazione del nuovo smartphone aiutandolo a ripristinare i dati presenti sul vecchio telefono, se il dispositivo da dismettere è un iPhone l’utente dovrà provvedere al download di Switch to Android dall’Apple Store, l’app sviluppata da Google gestisce il backup dei dati e le attività di trasferimento sul lato iOS dell’ecosistema, mentre Data Transfer Tool gestisce il ripristino dei dati migrati sul tuo dispositivo Android.

Lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato alcuni indizi nell’ultimo aggiornamento v1.0.667928924 dell’app Data Transfer Tool, indizi che anticipano un possibile cambio di nome per l’app iOS, Google potrebbe presto rinominare “Switch to Android” in “Android Switch”, come indicato nella stringa di codice seguente: <string name=”ios_switching_app_title”>Android Switch</string>.

Oltre a ciò sembra che il colosso di Mountain View si stia preparando a supportare i dispositivi iOS 18 per la migrazione dei dati, aggiungendo al contempo il supporto per il ripristino di app nascoste e bloccate, una funzionalità che è stata aggiunta agli iPhone proprio con l’ultima versione del sistema operativo proprietario della mela.

<string name=”fragment_app_picker_description_d2d_ios_v3_ios18″>We found a match for ^1 of your iOS® apps. Some in-app purchases might not transfer. Locked or hidden apps can be transferred, but you’ll need to lock or hide them again after setup. By installing each app, you agree with its permissions</string> <string name=”ios_whatsapp_message_ios18″>Trouble scanning? On your iPhone, open WhatsApp, then go to Settings > Chats > Move Chats to Android. Make sure WhatsApp isn’t locked or hidden, or your chats won’t transfer.</string>

La prima stringa di codice che potete vedere qui sopra ci mostra la futura possibilità per il software di migrare le app bloccate o nascoste, specificando come l’utente debba in seguito provvedere a bloccarle o nasconderle di nuovo dopo la configurazione. La seconda stringa invece mostra un nuovo avviso sul trasferimento dei dati di WhatsApp, sottolineando come l’utente debba assicurarsi che l’app di messaggistica non sia bloccata o nascosta se vuole che le vecchie chat presenti sull’iPhone vengano trasferite al nuovo dispositivo Android.

Al momento le novità elencate non sono disponibili all’interno dell’app, ma è lecito presumere che non manchi poi molto prima che vengano implementate, considerando infatti le tempistiche di arrivo di iOS 18 Google vorrà sicuramente fornire un prodotto completo a chiunque voglia fare il salto verso il robottino.