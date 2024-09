Nel corso delle ultime ore sono emersi i primi dettagli della nuova serie Redmi Note 14. A prender parola a tal proposito sarebbe stato il general manager di Redmi, Wang Teng Thomas, che nei suoi recenti post sulla piattaforma Weibo avrebbe suggerito l’arrivo della nuova generazione di Redmi Note: scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Redmi Note 14: IP 68, miglioramenti alla batteria e non solo

All’interno dei post pubblicati su Weibo, il general manager di Redmi avrebbe implicitamente confermato la certificazione IP68 per tutti i nuovi modelli della serie Redmi Note 14, garantendo così una protezione totale ad acqua e polvere. Per avere un riferimento, l’anno scorso Redmi Note 13 Pro+ costituì l’unico modello dell’intera serie dotato di certificazione IP68, con la certificazione IP54 prevista per i restanti dispositivi.

Miglioramenti significativi previsti anche per la batteria e l’autonomia dei nuovi dispositivi. Il precedente Redmi Note 13 Pro montava infatti una batteria da 5100 mAh con funzionalità di ricarica rapida a 67 W di potenza, motivo per il quale ci possiamo verosimilmente aspettare un aumento piuttosto significativo di entrambe le specifiche, sia per Redmi Note 14 Pro che per Redmi Note 14 Pro+.

Nel caso del display, alcuni rumor recenti sostengono che Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+ monteranno uno schermo OLED da 1,5 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto la scocca invece troveremo molto probabilmente il nuovo chip Snapdragon 7s Gen 3, al contrario del modello Pro+ che potrebbe invece essere equipaggiato del chip Dimensity 7350. Terminiamo infine con il comparto fotocamere, che sarà rappresentato da un modulo a tre sensori da 50 megapixel per la parte posteriore.

Ad oggi, non conosciamo ancora i dettagli in merito alla data d’uscita della nuova serie Redmi Note 14, nonostante ci aspettiamo presumibilmente un esordio sul mercato a cavallo tra settembre e ottobre. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da parte della stessa Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.