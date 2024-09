HMD Global ha presentato il suo nuovo HMD Fusion, uno smartphone che ha scelto di sposare il concetto di design modulare contribuendo a rendere sempre più unici e personali i device.

In sintesi, un po’ come avviene con la serie Moto Z di Motorola e i suoi Moto Mods, gli utenti avranno l’opportunità di acquistare e usare cover intercambiabili che possono aggiungere diverse funzionalità utili allo smartphone, dalla ricarica wireless a una protezione più robusta contro ogni impatto, passando per la disponibilità di una luce anulare specifica per selfie più luminosi e streaming live. Facilmente installabili mediante gli Smart Pins che sono situati sul retro del dispositivo, le cover sono accompagnate da un’ulteriore occasione di rendere facilmente distinguibile il proprio smartphone: HMD permette infatti di stampare in 3D i propri progetti tramite il toolkit di sviluppo open-source HMD Fusion.

HMD Fusion, uno smartphone per gli amanti delle modifiche

HMD Fusion è uno smartphone dotato di una cover di plastica semitrasparente e un supporto per riparazioni semplici, compreso l’accesso rapido alla batteria, al display e ad altri componenti chiave. HMD si impegna inoltre a offrire parti di ricambio tramite iFixit per i prossimi sette anni, esattamente come avviene già per HMD Skyline (qui acquistabile su Amazon).

Il dispositivo dispone inoltre di un display LCD IPS da 6,56” con risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una selfie cam da 50MP. Sul retro troviamo un sensore principale da 108MP e un sensore di profondità da 2MP. Il sensore principale è dotato di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), una modalità notturna dedicata con elaborazione delle immagini RAW e AI HDR.

Per quanto riguarda il processore, abbiamo un chipset Snapdragon 4 Gen 2 dotato di 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria. HMD Fusion supporta anche l’espansione dello storage tramite lo slot per schede microSD.

Il sistema operativo è Android 14, con due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza inclusi. Completa il quadro delle specifiche una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica a 33W.

HMD Fusion avrà un prezzo di 249 euro e debutterà prima in Europa, già nel mese di settembre, poi negli Stati Uniti. Le cover intercambiabili dovrebbero invece arrivare gradualmente nelle settimane successive.