Sebbene manchi ancora qualche giorno per l’esordio ufficiale sul mercato di Google Pixel Watch 3, i primi utenti stanno iniziando a ricevere il nuovo smartwatch del colosso di Mountain View.

E così in Rete vengono pubblicate le immagini degli uboxing di chi ha avuto la fortuna di ricevere il proprio Google Pixel Watch 3 con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni.

Il primo unboxing di Google Pixel Watch 3

Presentato il 13 agosto insieme alla serie Google Pixel 9, il nuovo smartwatch del colosso di Mountain View può contare sulle seguenti caratteristiche principali (la scheda tecnica completa la trovate qui):

Actua Display AMOLED LTPO da 1,2 o 1,4 pollici (320 ppi) con luminosità fino a 2.000 nit e refresh rate da 1 a 60 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 5100

2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna

connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC, GPS, LTE (sull’apposita versione)

batteria da 307 mAh (41 mm) o 420 mAh (45 mm)

Ecco le immagini dell’unboxing dello smartwatch di Google in versione con cassa da 45 mm:

Grazie a tali foto possiamo notare che la confezione di vendita del nuovo smartwatch del colosso di Mountain View è coerente con quelle degli smartphone appena lanciati dall’azienda, con un’immagine che mette in evidenza l’orologio e, sulla parte laterale, le informazioni sulla versione (nel caso in questione, cassa da 45 mm e connettività solo WiFi).

All’interno della confezione Google Pixel Watch 3 non è già collegato al cinturino, che si trova custodito in un apposito cartoncino (sono anche presenti delle illustrazioni che spiegano come procedere al montaggio).

Google Pixel Watch 3 è disponibile in preordine nelle versioni con cassa da 41 mm e 45 mm e in quattro colorazioni ai seguenti prezzi consigliati:

41 mm Wi-Fi a 399 euro

41 mm LTE a 499 euro

45 mm Wi-Fi a 449 euro

45 mm LTE a 549 euro

Acquista Google Pixel Watch 3

Ricordiamo che a chi acquista il suo nuovo smartwatch il colosso di Mountain View regala un abbonamento di sei mesi a Fitbit Premium.