WhatsApp stava già lavorando su una funzionalità per aggiungere persone e chat di gruppo alle liste, in modo da migliorare la gestione de propri contatti e conversazioni preferiti.

Ora sembra che WhatsApp stia cercando di migliorare ulteriormente questa funzionalità introducendo la possibilità di filtrare le chat con maggiore controllo.

WhatsApp permetterà di filtrare le chat tramite liste personalizzate

WhatsApp sta esplorando una nuova funzionalità che consente agli utenti di filtrare le chat tramite elenchi. Dopo aver creato un elenco con persone e chat di gruppo, WhatsApp genererà automaticamente un nuovo filtro personalizzato in cima all’elenco delle chat, rendendo più facile per gli utenti individuare e accedere rapidamente a conversazioni specifiche.

Per maggiore chiarezza il filtro avrà lo stesso nome dell’elenco e gli utenti saranno in grado di selezionare un filtro personalizzato creato da un elenco per visualizzare solo le chat pertinenti.

In questo modo gli utenti non dovranno più di scorrere lunghi elenchi di chat, soprattutto coloro che gestiscono molte conversazioni, sia a livello personale che aziendale.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.18.16 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti in un futuro aggiornamento dell’app.

