Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung sta mostrando un notevole interesse per quanto riguarda la rete mobile di Nokia e le relative infrastrutture. Tra le due parti sembrano già essere in corso delle trattative che potrebbero portare il colosso coreano a diventare una delle compagnie più importanti a livello mondiale in questo ambito specifico.

A quanto pare Nokia, che ha lungo avuto a che fare con competitor di alto livello come Ericsson e Huawei, sarebbe in possesso di apparecchiature per le telecomunicazioni per un valore complessivo di circa 10 miliardi di dollari. La compagnia finlandese sta considerando diversi possibili soluzioni, che spaziano dalla vendita parziale a quella di una vera e propria fusione.

Nello specifico, Samsung sembra avere interesse nell’accrescere le sue potenzialità per quanto concerne il suo segmento Radio Access Network (RAN), che di fatto aiuta a connettere i singoli smartphone all’infrastruttura delle telecomunicazioni. Al momento la società non ha voluto commentare le voci riguardo la potenziale acquisizione.

Con l’acquisizione della rete mobile di Nokia Samsung secondo fornitore RAN più importante al mondo

La compagnia possiede già una sezione dedicata alle infrastrutture per le telecomunicazioni, ovvero Samsung Networks. Nonostante numeri tutt’altro che trascurabili, questa non è però sufficiente per competere con le già citate, ovvero Ericsson e Huawei.

L’acquisizione della rete mobile di Nokia andrebbe però a cambiare le gerarchie, con Samsung che passerebbe dall’attuale quota di mercato, pari al 6,1%, a un potenziale 25,6%. Ciò renderebbe la compagnia asiatica il secondo fornitore RAN più importante al mondo.

I rumor riguardo l’interessamento di Samsung hanno dato una notevole spinta alle azioni di Nokia, tanto che nella giornata di ieri nelle contrattazioni di Helsinki le stesse hanno guadagnato un considerevole 5,1%. Nel complesso, il lavoro del CEO Pekka Lundmark è da definirsi comunque più che positivo, con le azioni Nokia che dall’inizio dell’anno ha guadagnato già il 30%.