Truecaller è uno dei più popolari e apprezzati servizi per il blocco e il filtro delle chiamate e degli SMS spam, e da ora inizia ad essere disponibile anche su Wear OS. L’arrivo dell’app per smartwatch era nell’aria, e ora è il momento di accoglierla a tutti gli effetti: vediamo come funziona e come installare l’applicazione.

Truecaller arriva su Wear OS

Truecaller annuncia la disponibilità del servizio e dell’app su Wear OS, e questo significa che da ora in poi sarà possibile controllare e gestire le chiamate in arrivo, ma anche identificare e visualizzare le informazioni sul chiamante direttamente dallo smartwatch. Senza passare dallo smartphone, ora si può anche accedere facilmente alla cronologia delle chiamate e ai contatti, anche se resta la necessità di disporre dell’app pure sul telefono abbinato: questo perché l’applicazione per smartwatch costituisce un’estensione di quella per smartphone, ed è necessario che siano collegati.

Per utilizzare in modo completo la funzione di identificazione del chiamante sullo smartwatch Wear OS, rimane la necessità di impostare Truecaller come app predefinita per le chiamate: per farlo basta fare un salto nelle impostazioni, nella sezione dedicata alle app di default. In caso negativo, gli sviluppatori avvisano che la funzione potrebbe non funzionare come previsto.

Quali sono gli smartwatch compatibili con Truecaller? In base a quanto è riferito è sufficiente disporre di un orologio dotato di almeno Wear OS 3.0, requisito che comprende una grande quantità di modelli più o anche meno recenti. In realtà la disponibilità potrebbe essere legata ad altre questioni (lingua/regione?), visto che per il momento non siamo stati in grado di installarla sui nostri smartwatch.

Come installare Truecaller su smartwatch Wear OS

Come detto più su, per il funzionamento è necessario installare Truecaller anche sullo smartphone abbinato: nel caso non lo abbiate ancora fatto potete procedere semplicemente attraverso il badge qui in fondo. Installare Truecaller sugli smartwatch Wear OS compatibili è semplicissimo e non richiede particolari passaggi aggiuntivi rispetto al solito. Potete optare per due metodi:

aprite il Google Play Store dall’orologio e cercate Truecaller, procedendo con l’installazione guidata direttamente dallo smartwatch; aprite Truecaller sullo smartphone, recatevi nella sezione dedicata al profilo utente toccando l’avatar e scorrete fino a trovare Truecaller for Wear; ora identificate lo smartwatch desiderato e procedete con l’installazione dando conferma dall’orologio stesso.

Se come noi non siete ancora riusciti a installare l’app, probabilmente non resta che attendere qualche giorno in più. Siete contenti dell’arrivo di Truecaller su Wear OS? Utilizzate spesso il servizio per proteggervi da chiamate e SMS spam?