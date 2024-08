Ci eravamo lasciati lo scorso febbraio con l’uscita sul mercato cinese di Xiaomi 14 Ultra, presentato poi pochi giorni dopo nella sua versione destinata al mercato occidentale in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, uno degli eventi più attesi dell’anno. Sembra che la storia potrebbe ripetersi nei prossimi mesi con il futuro Xiaomi 15 Ultra: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 15 Ultra: le previsioni sulla data d’uscita

Le prime indiscrezioni arriverebbero dall’informatore Yogesh Brar, che nel corso di una recente intervista avrebbe dichiarato che Xiaomi 15 Ultra sarà lanciato in Cina entro il mese di gennaio, con un leggero anticipo rispetto a quanto visto quest’anno con la precedente generazione di smartphone. A questo seguirebbe poi la presentazione della versione globale, prevista ancora una volta in occasione del MWC di Barcellona, che si terrà rispettivamente dal 3 al 6 marzo 2025.

I rumor precedenti su Xiaomi 15 Ultra indicherebbero che il modello potrebbe montare il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 4, che sarà disponibile entro la fine di quest’anno. Quanto al comparto fotocamere, il nuovo top di gamma potrebbe presentare un sensore con periscopio da 200 megapixel realizzato ancora una volta in collaborazione con Leica, costituendo un notevole passo in avanti rispetto ai 50 megapixel della controparte su Xiaomi 14 Ultra. Yogesh Brar avrebbe confermato questa voce, sostenendo in aggiunta che il nuovo sensore sarà accompagnato da altri tre sensori da 50 megapixel.

Ricordiamo infine che la compagnia presenterà tre diverse opzioni per la parte posteriore dello smartphone, potendo scegliere rispettivamente tra vetro, ceramica e pelle vegana e le relative colorazioni, dando all’utente la massima possibilità di personalizzazione.

Attualmente si tratta di semplici voci di corridoio, che dovranno trovare conferma in un riscontro ufficiale da parte della compagnia stessa. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti a riguardo da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.