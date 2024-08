Nel corso delle ultime ore, alcuni leak emersi suggeriscono che la compagnia HMD starebbe attualmente al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone dotato di un design che prenderebbe spunto a tutto tondo da Nokia N9, risultando il secondo dispositivo con un look del genere e seguendo le orme di HMD Skyline, il modello lanciato circa un mese fa: scopriamone insieme i dettagli attualmente trapelati.

Il nuovo smartphone di HMD: design in stile Nokia e tanto altro

Ad oggi sappiamo che il nuovo modello di smartphone di HMD sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Green e Purple. Dando uno sguardo al comparto fotocamere a due sensori, è facile presumere che si tratterà verosimilmente di uno smartphone di fascia media.

Il design delle foto trapelate suggerirebbe che non si tratti di HMD Hyper, altro modello di fascia media con design in stile Nokia Lumia, considerando soprattutto il diverso posizionamento del Flash LED. Non conosciamo al momento le specifiche tecniche e il nome ufficiale del nuovo modello di smartphone, che verrà presumibilmente presentato in occasione di un evento di lancio in Cina, previsto per il prossimo 28 agosto. L’evento sarà tra l’altro un’ottima opportunità per svelare il nuovo HMD Barbie, uno smartphone con design a conchiglia realizzato in collaborazione con Mattel, la celebre compagnia di giocattoli.

Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di HMD, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.