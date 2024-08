Se siete alla ricerca di un nuovo tablet Android che sia in grado di consentirvi di affrontare le normali attività quotidiane con un occhio di riguardo per il portafogli, Redmi potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: nelle scorse ore, infatti, Redmi Pad SE 8.7 è stato lanciato ufficialmente anche in Italia.

Si tratta di un tablet che si caratterizza per la compattezza, ciò grazie ad un display da 8,7 pollici, con dimensioni pari a 211,58 x 125,48 x 8,8 mm e un peso complessivo di 373 grammi.

Le principali caratteristiche di Redmi Pad SE 8.7

Dotato di un display LCD da 8,7 pollici con risoluzione 1.340 x 800 pixel, refresh rate fino a 90 Hz, luminosità fino a 600 nit, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, il nuovo tablet di Redmi è animato da un processore MediaTek Helio G85 (12 nm) con GPU Arm Mali-G52 MC2.

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB o 6 GB di RAM GBLPDDR4X e su 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione (EMMC 5.1), con possibilità di espansione fino a 2 TB.

Due sono le fotocamere montate su Redmi Pad SE 8.7, una frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate e una posteriore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del tablet troviamo due altoparlanti con supporto Dolby Atmos, un ingresso jack audio da 3,5 mm, le connettivià Wi-Fi 5 dual band (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.3 e 4G (opzionale), l’accelerometro, la bussola elettronica, un trasmettitore IR e una batteria da 6.650 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W (nella confezione di vendita è incluso un caricabatterie da 10 W).

Dal punto di vista software, infine, Redmi Pad SE 8.7 arriva sul mercato con l’interfacca Xiaomi HyperOS, basata su Android 14.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet di Redmi è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale in tre colorazioni (Grigio grafite, Verde aurora e Azzurro cielo) con prezzi a partire da 139,90 euro per la versione 4/64 GB solo WiFi e 159,90 euro per la versione 4/64 GB con connettività 4G.

Le vendite ufficiali inizieranno domani.

Potete acquistare la versione solo WiFi qui e quella 4G qui.