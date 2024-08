Ci eravamo lasciati nelle scorse settimane con l’indiscrezione, da parte del celebre informatore Digital Chat Station, del nuovo tablet Red Magic Gaming Tablet 2 entro la fine del mese corrente, provvisto di processore Snapdragon 8 Gen 3. Nel frattempo, sempre grazie allo stesso informatore emergono già nuove voci di corridoio in merito al prossimo Red Magic Gaming Tablet 3, previsto per l’anno prossimo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Red Magic Gaming Tablet 3: Snapdragon 8 Gen 4, display più piccolo e tanto altro

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station in un post sulla piattaforma Weibo, Red Magic Gaming Tablet 3 presenterà un chip di nuova generazione, ovvero Snapdragon 8 Gen 4. Arrivano in particolare nuove indiscrezioni in merito al suo display, che potrebbe essere leggermente più piccolo rispetto ai modelli di tablet visti negli scorsi mesi. Se infatti il primo Red Magic Pad montava un display da 12,1 pollici di diagonale, per questo modello sarà previsto un display che si aggirerà verosimilmente attorno agli 11 pollici o poco più.

Nonostante non conosciamo attualmente le specifiche tecniche ufficiali, l’informatore avrebbe accennato a notevoli salti in avanti anche per la batteria e le relative funzionalità di ricarica rapida: ricordiamo che la prima generazione di Red Magic Pad presentava una batteria da 10’000 mAh di capacità, con 80 W di potenza previsti per la ricarica rapida.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o smentite) in futuro attraverso un comunicato stampa ufficiale da parte della compagnia. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al prodotto e alle relative specifiche tecniche da Red Magic, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.