Tra le varie iniziative di Google per promuovere i suoi dispositivi vi è anche il programma Team Pixel e con il lancio della serie Google Pixel 9 ciò è stato reso esplicito dal colosso di Mountain View, fugando così ogni dubbio.

Marks_Tech ha condiviso su X nelle scorse ore uno screenshot che svela uno dei requisiti necessari per prendere parte al programma Team Pixel: nel caso in cui un creator dovesse mostrare delle preferenze per un altro device mentre sta effettuando una recensione di un Google Pixel, il colosso di Mountain View porrà fine alla partnership.

Google e l’obiettivo del programma Team Pixel

Lo screenshot pubblicato mostra una delle precisazioni che Google fa a chi desidera entrare nel programma e con la quale mette bene in evidenza ai candidati che, nel momento in cui si entra nel Team Pixel, il colosso di Mountain View si aspetta che i dispositivi Google Pixel vengano proposti come le soluzioni migliori tra tutte quelle disponibili.

Nel corso degli anni pare che Google sia passata da una politica piuttosto permissiva, non richiedendo particolari requisiti a coloro che facevano domanda per entrare nel programma Team Pixel ad una decisamente più rigorosa e, proprio per tale motivo, chi guardava i contenuti realizzati in tale contesto li valutava più come vere e proprie recensioni.

Adesso, invece, la musica è cambiata e il programma Team Pixel dovrebbe essere valutato per quello che è, ossia un’iniziativa di marketing simile a quelle condotte dalle aziende della concorrenza.

In sostanza, nulla per cui scandalizzarsi o stupirsi, l’importante è essere consapevoli che i contenuti guardati potrebbero non essere del tutto “obiettivi”.

Le polemiche che si sono scatenate nelle ultime ore (vari esperti di tecnologia hanno subito preso le distanze dal programma) hanno spinto Google a rimuovere alcuni dei termini usati nel modulo di adesione al Team Pixel e a precisare che questo programma è differente da quello dedicato alle recensioni per la stampa e gli esperti di tecnologia, in quanto ha come obiettivo primario quello di mettere i suoi dispositivi a disposizione dei creatori di contenuti.

Sarà sufficiente a fare calmare le acque?