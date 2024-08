Tra tutti gli accessori disponibili in commercio, Google Pixel Stand rappresenta un’ottima soluzione per ricaricare in modalità wireless il proprio smartphone, pur presentando un’importante limitazione nel caso specifico della prima generazione: il telefono può essere ricaricato solo in modalità verticale. Questo sarebbe dovuto in particolare a uno specifico posizionamento della presa di ricarica dello smartphone e dello stand stesso, che obbligherebbe di fatto alla modalità verticale.

Ricordiamo infatti che gli smartphone Google Pixel non sono ovviamente compatibili con lo standard di ricarica MagSafe (proprietario di Apple), che consente invece un attacco magnetico dello smartphone indipendentemente dalla sua posizione. Un utente del celebre forum di Reddit avrebbe però trovato finalmente una soluzione a tutto questo: scopriamola insieme nei minimi dettagli.

Google Pixel Stand: la soluzione 3D di un utente

Per risolvere questa fastidiosa limitazione, un utente di Reddit avrebbe infatti stampato un cavalletto in 3D da posizionare anteriormente a Google Pixel Stand di prima generazione, così da permettere la ricarica anche in modalità orizzontale. Ad uno sguardo attento del cavalletto realizzato dall’utente, si evince che l’accessorio non sia effettivamente fissato allo stand, e soprattutto non blocchi il suo flusso d’aria, consentendo di ricaricare senza alcun tipo di problema.

Al momento l’utente non avrebbe ancora rilasciato i file STL per la realizzazione del cavalletto in 3D: ad ogni modo, è sufficiente qualsiasi oggetto che permetta di allineare correttamente la presa di ricarica dello smartphone con l’accessorio di Google, per garantirne il corretto funzionamento anche in modalità orizzontale.

Ricordiamo infine che tale problema è stato poi fortunatamente risolto con Google Pixel Stand di 2° generazione, grazie al quale è possibile ricaricare tranquillamente il proprio smartphone (così come gli auricolari Google Pixel Buds e Google Pixel Buds Pro) anche in modalità orizzontale.