Nonostante il recente lancio di Samsung Galaxy S24, la compagnia coreana è ovviamente già al lavoro da diverso tempo sul nuovo modello, Samsung Galaxy S25, che presenterà senz’ombra di dubbio nuove interessanti funzionalità e diversi miglioramenti delle sue specifiche: scopriamo insieme le prime dichiarazioni ufficiali di Samsung a tal proposito.

Samsung Galaxy S25: grande focus su display e fotocamera

Le prime dichiarazioni arriverebbero in particolare dal vicepresidente di Samsung Mobile Experience, Daniel Araujo, che commentando i risultati fiscali del secondo trimestre del 2024 avrebbe promesso significativi miglioramenti per il nuovo top di gamma di casa Samsung: a detta di Araujo il focus più importante sarà riservato al display e al comparto fotocamere, con un importante passo in avanti su entrambi i fronti.

Il vicepresidente non avrebbe rilasciato nessun dettaglio specifico a riguardo, ma i leak più recenti suggerirebbero un sensore da 50 megapixel con zoom 3x per la fotocamera, che rappresenterebbe un netto salto in avanti rispetto al terzo sensore posteriore da 10 megapixel con zoom 3x visto di recente su Samsung Galaxy S24 Ultra. È dunque lecito aspettarsi miglioramenti hardware al comparto fotocamere, che nel caso dei modelli standard e Plus non ha subito importanti modifiche dal 2022.

Grande importanza sarà riservata anche all’intelligenza artificiale e al continuo miglioramento di Galaxy AI, che assumerà un ruolo sempre più centrale all’interno dell’esperienza d’uso dello smartphone, estendendosi probabilmente agli altri dispositivi prodotti da Samsung.

Chiaramente al momento non conosciamo una data d’uscita per Samsung Galaxy S25, che vedrà presumibilmente la luce nel corso della primavera 2025. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.