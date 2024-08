Anche se può sembrare passato molto tempo, dall’ultimo Google I/O sono trascorsi soltanto tre mesi. Durante l’evento del colosso di Mountain View, è stato annunciato che Google Wallet avrebbe ricevuto vari aggiornamenti nel corso dell’anno, inclusi avvisi per determinati tipi di pass.

Quando Google ha annunciato per la prima volta questo tipo di notifiche, ha spiegato che sarebbero servite come un modo per le aziende di informare gli utenti riguardo modifiche ai loro pass, offerte o altre novità. Ora sembra che Google stia lavorando ad un aggiornamento per dare agli utenti un maggiore controllo su queste notifiche.

Grazie a un’analisi APK (apk teardown), tecnica che consente di esaminare il codice sorgente e scoprire novità non ancora rilasciate, su Google Play Services (versione beta 24.32.33) è stato trovato un nuovo interruttore in Wallet chiamato “Notifiche per questo pass”. Sotto il titolo dell’interruttore si legge: “Ricevi avvisi per aggiornamenti del pass, notifiche nelle vicinanze, pass collegati e altro ancora”.

Come viene suggerito dal nome, l’interruttore in questione permetterà all’utente di attivare o disattivare le notifiche push per il pass selezionato. L’aggiunta di questo interruttore al Google Wallet dovrebbe consentirci di scegliere da quali pass ricevere le notifiche. Inoltre, sembrerebbe che i pass siano ora divisi in categorie come “Importanti” oppure semplicemente “Pass”.