Sono passate solo 24 ore dalla presentazione della nuova gamma Google Pixel 9, impazzano già le offerte per portarseli a casa a prezzi particolarmente vantaggiosi. Ci riferiamo in particolare a MediaWorld, che ha messo in piedi un’offerta clamorosa per gli iscritti al programma MW Club, con sconti straordinari. Ma anche i non iscritti possono già usufruire di uno sconto di 100 euro su tutta la gamma.

Le offerte di MediaWorld

Se 100 euro di sconto vi sembrano allettanti, sappiate che se vi iscrivete al MW Club, operazione del tutto gratuita, potete quasi triplicare lo sconto se acquistate Google Pixel 9 Pro XL. Si, perché oltre allo sconto “base” applicato a ciascun modello, MediaWorld aggiunge un ulteriore sconto, che viene calcolato automaticamente al momento del checkout, che va dai 134,85 euro per l’acquisto di Google Pixel 9 ai 164,85 euro per Google Pixel 9 Pro, per finire con lo sconto di ben 179,85 euro per Google Pixel 9 Pro XL.

Aggiungendo i 100 euro di sconto valido per tutti, si sfiorano i 300 euro per il più grande dei nuovi Pixel. La consegna, per due dei tre i dispositivi, è fissata per il 22 agosto con il solo Google Pixel 9 Pro che sarà disponibile dal 16 settembre.

L’offerta aggiuntiva sarà disponibile solo per poco più di 24 ore trattandosi della promozione di ferragosto estesa alle ultime ore del 14 agosto.

A seguire trovate i link per l’acquisto, ricordando che lo sconto extra viene aggiunto automaticamente prima del pagamento, a patto di essere iscritti al programma MW Club, che ricordiamo è completamente gratuito.

L’offerta si fa ancora più interessante se approfitterei della supervalutazione dell’usato che garantisce 150 euro di valutazione extra per Pixel 9 e 200 euro di valutazione extra per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL.