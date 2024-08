L’app Treccani offre l’accesso all’enciclopedica italiana più affidabile, al Vocabolario Treccani, ai magazine e agli approfondimenti su lingua, cultura e attualità.

Con un’interfaccia che offre una navigazione intuitiva, l’applicazione ufficiale permette di scoprire la selezione di contenuti Treccani che include voci enciclopediche, articoli di attualità, recensioni, neologismi e molto altro.

L’app Treccani è disponibile nel Google Play Store

L’app consente di rimanere aggiornati sulle ultime uscite di Treccani Libri, la programmazione dei corsi e i master organizzati da Treccani Accademia, Edulia Scuola e Giulia by Treccani, le mostre di Treccani Arte.

È inoltre possibile esplorare i percorsi tematici, le rassegne, le manifestazioni culturali e gli incontri di Treccani Esperienze, nonché gli eventi e i festival organizzati dall’Istituto Treccani e dalla Fondazione Treccani.

L’app offre la possibilità di sfogliare il catalogo di Treccani Emporium e le ultime collezioni di Linea Definizione, nonché di esplorare la base dati Treccani grazie a un avanzato sistema di ricerca e consultare la sezione dedicata ai dubbi grammaticali.

I magazine di attualità, cultura e linguistica includono Il Tascabile, Lingua Italiana, Atlante, Diritto, Il Chiasmo e Agenda.

L’app Treccani è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità. A seguire trovate il badge per individuare l’app nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.