Ad oggi, OnePlus Open rappresenta a tutti gli effetti uno dei dispositivi pieghevoli maggiormente in voga nel mercato statunitense, e malgrado il prossimo modello sia stato posticipato ai primi mesi del 2025, è in arrivo una nuova versione con colorazione inedita con specifiche tecniche a dir poco interessanti: scopriamola insieme nei minimi dettagli.

OnePlus Open: tutti i dettagli della nuova colorazione Crimson Shadow

OnePlus ha annunciato l’uscita della versione “Apex Edition” di OnePlus Open, che presenterà per la prima volta in assoluto l’inedita colorazione Crimson Shadow. Entrando maggiormente nello specifico, la nuova versione presenterà cornici di color argento, accompagnate da una parte posteriore in ecopelle, analogamente a quanto visto in precedenza con la versione nera del dispositivo pieghevole.

Le novità non si limitano però all’aspetto estetico: stando alla scheda tecnica presente sul sito ufficiale di OnePlus, la Apex Edition presenterà un significativo aumento della memoria interna e nuove funzionalità di fotoritocco garantite dall’ausilio dell’intelligenza artificiale, oltre ad un aumento della RAM che ne potrebbe migliorare le prestazioni.

Entrando maggiormente nei dettagli della nuova colorazione Crimson Shadow, il colore rosso si ispira a una variante speciale della fotocamera Hasselblad 503CW: ricordiamo infatti che Hasselblad ha partecipato attivamente alla realizzazione del comparto fotocamere dello stesso OnePlus Open. Anche l’alert slider presente sulla parte laterale del pieghevole presenterebbe alcune rifiniture in arancione, andando a richiamare fortemente la fotocamera Hasselblad.

La Apex Edition di OnePlus Open sarà disponibile per il mercato statunitense (e presumibilmente europeo) a partire dal prossimo 7 agosto. Non conosciamo al momento il listino prezzi: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.